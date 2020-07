Gramado: homem dispara contra a Brigada Militar e morre após ser alvejado pelos policiais

Continua depois da publicidade

Na noite de sábado (04/07), durante uma abordagem da guarnição da Brigada Militar de Gramado, na RS 235, bairro Avenida central, o indivíduo puxou uma arma da cintura e disparou contra os policiais militares que revidaram e atingiram o mesmo. Ele foi conduzido ao hospital, mas não resistiu.

A BM não confirmou, mas tratava-se de um indivíduo conhecido como Zilo do Táxi, de 50 anos.

Ainda durante a tarde a Brigada Militar foi solicitada em um bar no Bairro Floresta onde o homem havia arrumado confusão e causando diversos danos no estabelecimento. No local informaram que ele estava consumindo bebidas alcoólicas desde de manhã e bastante transtornado.

No final da tarde, por volta das 18 horas, novamente informaram que ele havia retornado ao local e falando que estava armado. Posterior realizou disparos para o alto, saindo do local.

Foto: Reprodução

A guarnição realizou buscas e visualizou ele com sua camionete, próximo ao ponto de táxi, ao lado da Igreja Matriz. Ao perceber a presença da viatura ele entrou no veículo e deslocou sentido a Avenida Central. Os policiais militares, através de sinais sonoros e luminosos, mandaram ele parar, sendo que o acusado parou em um recuo de uma rotatória e desceu do veículo.

Os policiais militares ordenaram que ele ficasse de costas para abordagem, momento que ele sacou uma arma da cintura e disparou contra a guarnição, que revidou e atingiu ele. Mesmo caído o homem, que possui antecedente por porte ilegal de arma de fogo, ainda tentou pegar arma, mas os policiais militares retiraram ela de perto dele.

Nenhum policial ficou ferido. Ele foi encaminhado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu e veio a óbito.