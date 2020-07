Deputado Marcel van Hattem conhece futura UTI Covid-19 do Hospital de Canela

Continua depois da publicidade

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) recebeu na manhã deste domingo, 5, a visita do deputado federal Marcel van Hattem (Novo). O parlamentar foi recebido pelo interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva (Ratinho), e pela diretoria da Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic).

Ratinho mostrou ao grupo as dependências da futura UTI Covid-19 do HCC. O deputado também conheceu a área do novo tomógrafo. Marcel van Hattem teve papel decisivo no encaminhamento de respiradores para a UTI Covid. Com custo de R$ 60 mil, os equipamentos foram destinados pelo Governo Federal. Em nome da Acic, o diretor de Novos Negócios da entidade, Afredo Schaffer, fez a articulação junto ao deputado.

Em uma união de esforços da comissão de intervenção do HCC, Prefeitura de Canela e do empresariado local, os cinco leitos de UTI Covid-19 devem ser inaugurados em breve, após a homologação do Governo do Estado do RS.

