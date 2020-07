AMIFEST anuncia nova data para a 33ª edição da Oktoberfest de Igrejinha

Continua depois da publicidade

Tradicional festividade organizada por três mil voluntários acontecerá de 15 a 24 de outubro de 2021

Dois mil e vinte tem sido um ano diferente na vida de toda a sociedade. Para a comunidade de Igrejinha, que organiza através da mobilização de três mil voluntários a sua Oktoberfest, haverá uma mudança significativa: a data de realização da 33ª edição do evento será alterada para 2021. O anúncio foi feito pela diretoria da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST), que analisou diversas circunstâncias e decidiu que o caminho mais seguro a tomar é remarcar a festividade por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus neste ano. A 33ª Oktoberfest acontecerá de 15 a 24 de outubro de 2021.

O presidente da AMIFEST, Tiago Itamar Petry, explica que a decisão foi tomada levando em conta diversos aspectos. “Não conhecemos e ainda não é possível prever a situação do coronavírus e o seu desenrolar, bem como não há segurança quanto à disponibilização de vacinas no país. É preciso levar em conta que qualquer formato de evento geraria aglomerações, e sempre reforçamos que a saúde e a segurança dos nossos visitantes estão em primeiro lugar”, comentou. Ainda, o presidente lembra que, até o momento, os grandes eventos estão proibidos pela legislação estadual e municipal e não há qualquer previsão sobre liberação. “A AMIFEST tem responsabilidade civil sobre fatos ocorridos ou atribuídos aos seus eventos e não há cobertura de seguros para situações de pandemias”, explica.

Petry lembra que o evento é operado quase que totalmente pela força do trabalho voluntário e, por isso, em um cenário de pandemia, também não é possível assegurar a presença de todos e, tampouco, garantir a segurança. O impacto financeiro também precisa ser mensurado em um evento do porte da Oktoberfest e foi analisado pela diretoria. Entre estes aspectos, há provável diminuição da capacidade econômica dos visitantes e, também, patrocinadores já sinalizaram com eventuais cancelamentos ou reduções, além de que, no momento, optam por não associar suas marcas a situações de riscos. A festa ainda exige necessidade de contratações antecipadas, como shows nacionais e infraestrutura. Tiago menciona que estes riscos combinados podem comprometer receitas e impactar nos repasses nesta edição e em anos seguintes.

Por fim, outro aspecto que precisa ser levado em conta é o cronograma, que teria prazos exíguos para organização e divulgação do evento, bem como a dificuldade de tempo para implementar eventuais alterações exigidas pelas autoridades. Também há acúmulo de outras festividades prorrogadas para o final de 2020 e, ainda, as eleições municipais, que foram remarcadas para novembro.

Com a mudança de data da Oktoberfest, a AMIFEST mantém o convite para que a comunidade continue praticando a solidariedade. Através da Grande Ação, iniciativa realizada pela entidade em meio à pandemia, houve a arrecadação de milhares de litros de leite, alimentos e peças de roupas, destinadas a entidades da região. “Temos um compromisso com a nossa sociedade, de incentivar a prática cotidiana do bem. Todos os três mil voluntários trabalham para ver melhor a comunidade em que vivem, o que é representado, anualmente, pelos repasses que beneficiaram centenas de entidades ao longo de 32 edições. Na 33ª, temos feito doações diferenciadas às entidades regionais, que nos enchem de orgulho por ver tantas pessoas imbuídas do espírito comunitário que mobiliza a nossa Oktoberfest”, ressalta Tiago Petry, convidando a todos a seguirem participando das ações sociais realizadas em suas comunidades, seja pela AMIFEST ou por diversas entidades que têm se organizado para iniciativas em prol do próximo.

Foto: Juliano Arnold