O Centro de Operações de Emergências (COE) de Gramado e o Hospital Arcanjo São Miguel confirmam o óbito de um morador do município, com suspeita de Covid-19. O falecimento ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 7.

O paciente de 81 anos possuía comorbidades e estava internado na UTI do São Miguel. O resultado do teste será informado após a liberação do laudo por parte do Estado.