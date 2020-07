Inscrições abertas para cursos EAD voltados ao setor de Turismo e Eventos

Continua depois da publicidade

Os cursos ‘Gestão de Crise de Imagem nas Organizações Turísticas’, ‘Relacionamento com a Mídia – do Tradicional aos Influenciadores’ e ‘Planejamento de Comunicação para Eventos’ são promovidos pela UCS – Campus Região das Hortênsias.

A ampla grade de cursos de aperfeiçoamento em EAD promovidos pela UCS – Campus Região das Hortênsias tem novidades para o setor de Turismo e Eventos, nos meses de julho e agosto. Já estão abertas as inscrições para ‘Gestão de Crise de Imagem nas Organizações Turísticas’, de 13 a 17 de julho, ‘Relacionamento com a Mídia – do Tradicional aos Influenciadores’, de 20 a 22 de julho, e ‘Planejamento de Comunicação para Eventos’, entre os dias 12 e 27 de agosto. Ministrados pela jornalista, especialista em Marketing e Comunicação Organizacional, Catiúcia Ruas, sob a coordenação do professor doutorando Maguil Marsílio, os cursos têm vagas limitadas. Para mais informações e inscrições, entre em contato com o Comercial UCS, pelo (54) 99909-2623 (whatsapp).

O curso de ‘Gestão de Crise de Imagem’ tem o objetivo de apresentar, do planejamento à prática, o quanto a prevenção é fundamental para a gestão de crise de imagem, especialmente em organizações turísticas, abordando temas como a construção da reputação corporativa, o cenário atual e o reflexo nas organizações turísticas, estratégias de comunicação com os stakeholders, gerenciamento de crise – dentro e fora do ambiente virtual, a prevenção e a importância do planejamento, entre outros assuntos. Já em ‘Relacionamento com a Mídia’, os participantes terão a oportunidade de conhecer uma série de estratégias e metodologias de relacionamento com as diferentes mídias, desde o tradicional jornal impresso até o universo dos influenciadores digitais. Em ‘Planejamento de Comunicação para Eventos’, além do planejamento para a comunicação de um evento de sucesso, o curso contribuirá para a identificação das reais necessidades de visibilidade para determinado evento, assim como as ferramentas de comunicação mais indicadas para as relações com os stakeholders. Confira, logo abaixo, o link para o programa completo de cada um dos cursos.

Sobre a ministrante: Jornalista graduada há 16 anos, pela UCPel, especialista em Marketing Estratégico, com passagens pela Zero Hora, Rádio Pelotense, Sesi Regional Sul e Sesc/RS – neste último, atuou por 13 anos como coordenadora de Comunicação no Estado. Atualmente, residindo na Serra Gaúcha, esteve à frente da coordenação editorial do livro Gramado – Edição Especial (Leonid Streliaev) e presta consultoria em Comunicação e Marketing a empresas como a Cristais de Gramado.

Cursos:

*Gestão de Crise de Imagem nas Organizações Turísticas (Modalidade EAD)

Data: 13 a 17 de julho de 2020

Horário: Segunda a quinta-feira, das 18:00 às 22:00 e sexta-feira, das 19:00 às 21:00

Carga horária: 18 horas

Inscrições até o dia 08 de julho de 2020 (23h59min)

Link: https://www.ucs.br/site/extensao/hospitalidade-e-gastronomia/gestao-de-crise-de-imagem-nas-organizaces-turisticas-modalidade-ead/

*Relacionamento com a Mídia – do Tradicional aos Influenciadores (Modalidade EAD)

Data: 20, 21 e 22 de julho de 2020

Carga horária: 12 horas

Inscrições até o dia 15 de julho de 2020 (23h59min)

Link: https://www.ucs.br/site/extensao/comunicacao-social/relacionamento-com-a-midia-do-tradicional-aos-influenciadores-modalidade-ead/

*Planejamento de Comunicação para Eventos (Modalidade EAD)

Data: 12,13,19,20,26 e 27 de agosto de 2020

Horário: Quartas e quintas-feiras, das 17h às 19h30

Carga horária: 15 horas

Inscrições até o dia 09 de agosto de 2020 (23h59min)

Link: https://www.ucs.br/site/extensao/hospitalidade-e-gastronomia/planejamento-de-comunicacao-para-eventos-modalidade-ead/

Inscrições e mais informações podem ser obtidas junto ao Comercial UCS, pelo (54) 99909-2623 (whatsapp). Acompanhe, também, as redes sociais UCS: Instagram @ucs_hortensias e Facebook @@campus.regiao.das.hortensias