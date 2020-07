Tratamento precoce de Covid-19 e profilaxia, em Canela

Continua depois da publicidade

Na última quinta (2), entrevistei a secretária Municipal de Saúde de Canela, Patrícia Valle. A entrevista completa está disponível na Página do Portal da Folha e em nosso YouTube. Falamos sobre a situação geral do enfrentamento à pandemia de Covid-19 na cidade, porém, nesta coluna, quero destacar um assunto que vem despertando o interesse da comunidade, profilaxia e tratamento precoce da Covid-19.

Aqui em baixo, um recorte da entrevista, aonde tratamos do tema.

Cabe destacar que a Folha/Portal da Folha, foi o primeiro veículo de comunicação da região a trazer a tona o assunto da prevenção e profilaxia para Covid-19. Hoje, o assunto virou pauta geral. Mas, cabe a pergunta: por qual motivo o tema nunca foi abordado na grande mídia, sendo transformado em pauta somente após o jornalista Alexandre Garcia viralizar a pauta no Youtube?

Simples, porque não interessa à uma fatia que politizou o coronavírus, politizou os tratamentos e quer lucrar politicamente da situação.

Mas, como aqui na coluna 360 Graus, não temos a menor vontade de agradar extremistas de nenhum lado, pelo contrário, temos o dever de melhor informar ao nosso leitor, vamos à pauta!



Tratamento precoce

O tratamento precoce é aquele administrado nas fases iniciais da doença. Em geral, os principais medicamentos citados em discussões sobre tratamento precoce contra a Covid-19 são hidroxicloroquina,ivermectina e azitromicina.

Em Canela, quem se dirigir à tenda do Hospital, com algum sintoma de Covid-19 ou síndrome gripal, passa por uma consulta e, de acordo com a avaliação do médico, pode receber o kit de medicamentos.

Neste caso, a pessoa pode escolher se quer ou não passar pelo tratamento. “Algumas pessoas optam por não fazer o tratamento com estes medicamentos, o que é um direito dela, mas o protocolo e as medicações estão disponíveis, de graça, no HCC”, diz Patrícia Valle.

Infelizmente, devido a falta destes remédios no mercado, Canela não possui estoque para oferecer o tratamento precoce a quem não apresenta os sintomas, por isso a importância de procurar a tenda e passar pela consulta médica.

Profilaxia

Profilaxia é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população. Assim como no tratamento precoce, a profilaxia tem como objetivo evitar que a pessoa que tenha contato com o novo coronavírus tenha um quadro clínico que evolua para internação e até necessidade de tratamento intensivo – UTI.

Logo, os medicamentos utilizados no tratamento precoce e na profilaxia não são uma cura para a Covid-19, mas uma forma de amenizar os sintomas da doença.

Em Canela, ainda não está sendo ministrada a profilaxia, pela dificuldade de compra dos remédios que compõem o kit, em falta no mercado.

Por outro lado, a secretária Patrícia Valle disse que o Município está fazendo um esforço para que a profilaxia seja oferecida, ao menos aos profissionais da linha de frente do sistema de saúde.

Vale lembrar que o tratamento não é obrigatório e pacientes ou profissionais de saúde podem optar em aderir ou não, ao exemplo do que já está sendo feito na cidade vizinha, Gramado.

Alguns médicos da rede privada de saúde também tem receitado a profilaxia, porém, a dificuldade tem sido encontrar os remédios para a compra.

Médicos defendem o tratamento

Médicos defensores do kit profilaxia para tratamento precoce da Covid-19, participaram de uma live recente, promovida pelo jornalista Alexandre Garcia. A pauta do encontro virtual foi os aspectos científicos e práticos do uso de Cloroquina, Hidroxicloroquina, corticoides, antirretrovirais, antiparasitários, dentre outros tratamentos medicamentosos para o enfrentamento ao novo coronavírus.

Na live, os médicos que estão atuando no front de atendimento a pacientes da Covid relataram a vivência e experiência com o uso profilático (preventivo) de medicamentos que vem sendo administrados em pacientes da Covid. Eles defendem que podem salvar vidas de milhares de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus com o uso dos medicamentos.

A live partiu de um movimento em que médicos apoiadores do kit profilaxia formaram grupos em redes sociais para debaterem o tema. A organizadora do grupo no Distrito Federal é a otorrinolaringologista Carine Petry. “Há muito tempo, nós médicos sempre falamos que o ideal quando temos uma patologia, uma doença, é intervir precocemente. Isso é verdade para problemas relacionados ao câncer, para problemas cardiovasculares, e isso também é verdade para a Covid-19”, afirmou a médica.

Vale lembrar que, constantemente, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) alerta que ainda não há evidências científicas do sucesso da profilaxia e do tratamento precoce, mas diversas cidades do país têm aderido aos protocolos, devido aos resultados que os médicos têm obtido na prática.

Vale lembrar também que para fazer o tratamento preventivo ou a profilaxia, você deve passar por uma consulta médica.

Eu, pessoalmente, prefiro prevenir. E você?