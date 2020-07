2ª Cia de Bombeiros atendeu diversas ocorrências devido aos ventos e chuva causados por um novo ciclone

Continua depois da publicidade

Durante a terça-feira (07), a 2ª Cia de Bombeiros Militar foi acionada diversas vezes para atender ocorrências relacionadas ao vento e chuva. Às 10h15min, em Gramado, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de queda de árvore em via pública, esta estaria bloqueando totalmente a rodovia, além da queda, uma grande quantidade de terra invadiu a pista após desmoronar um barranco. Foi realizada a remoção do vegetal, a equipe da Secretaria de Obras se fez presente no local para retirar a terra.

Por volta das 11h25min, a guarnição canelense foi acionada no Condomínio Vista do Vale, em Canela, para realizar a remoção do fonte de perigo do local. Ao chegar na residência, tratava-se de uma cobra peçonhenta de pequeno porte, o animal estava dentro da caixa de lenha. Foi realizado a retirada do animal e a devolução a natureza.

Na parte da tarde, por volta das 15h30min, a guarnição canelense foi acionada para atender uma ocorrência que envolvia queda de árvore em via pública no bairro São Luiz. Foi realizado corte e retirada do vegetal. Além desta ocorrência, outra ocorrência semelhante aconteceu nos Alpes Verdes no mesmo horário. Uma queda de árvore em via pública estaria interrompendo o trânsito na localidade. A guarnição se deslocou ao ponto indicado e realizou a desobstrução.

Às 17h40min, na Rua São Pedro, a equipe de resgate foi acionada para atender um acidente entre uma motocicleta e um veículo. No local, o condutor do veículo não apresentava lesões. O condutor da motocicleta apresentava um corte profundo e extenso na articulação do tornozelo. A vítima foi imobilizada e conduzida ao hospital de Gramado.

Pouco tempo depois, por volta das 18h40min, a guarnição foi acionada para realizar a remoção de outra árvore que havia caído sobre a rodovia. Foi realizada a retirada do vegetal, liberando o trânsito.

Por volta das 18h45min, a guarnição canelense foi acionada para atender uma ocorrência sobre um possível deslizamento de terra. Em vistoria no local, foi constatado que não havia risco iminente de desabamento.

Às 19h44min, um possível desmoronamento foi a causa da ocorrência atendida no bairro Floresta. No local foi realizado uma vistoria, já que pedras e terra estavam despencando do barranco que se situa nos fundos do terreno, situação que levava perigo à residência. O Coordenador da Defesa Civil do município esteve no local, constatando o risco da situação. A casa foi interditada e os moradores orientados a pernoitar nas casas de parentes.

Ainda em Gramado, outras 3 ocorrências que envolviam quedas de árvores foram atendidas. No bairro Planalto, uma árvore havia caído sobre via pública, atrapalhando o trânsito, a equipe realizou o corte e a desobstrução da via.

Na Linha Bonita, a ocorrência envolvia a queda de três árvores, que acabaram obstruindo a via pública. No local, foi constatado que a queda das árvores havia rompido a fiação da rede de alta tensão. Foi realizado o isolamento do local até a chegada da equipe da RGE para desligamento da rede. Por fim, no bairro Carahá, onde diversos galhos e pedras obstruíam a via de rolamento. Foi realizado corte e retirada dos galhos e entulhos da pista, que foi liberada logo após.

Finalizando as ocorrências do dia, a guarnição canelense foi acionada por volta das 23h50min para verificar a situação de alagamento de diversas residências. No local, vários pátios que situavam-se abaixo do nível da rua estavam alagados. A Secretaria de Obras foi acionada e utilizando bombas de sucção, a situação foi controlada.