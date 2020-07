Dr. César Maciel fala importância da profilaxia e do tratamento precoce à Covid-19

Continua depois da publicidade

As pessoas têm direito a informação que nós levamos, por isso, volto a utilizar este espaço da coluna 360 Graus para falar aos leitores sobre a profilaxia e o tratamento precoce à Covid-19.

Na manhã de hoje (8), o jornalista Gerson Sorgetz e seu companheiro Marcelo Batman, trouxeram uma excelente e importante entrevista com o Dr. César Maciel, que é médico cardiologista, membro do corpo clínico do Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado, e vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Gramado.

Dr. César falou por cerca de uma hora sobre a profilaxia e tratamento precoce à Covid-19. Desmistificou alguns pontos sobre o uso de Ivermectina e Hidroxicloroquina e porque ainda não existem estudos robustos do uso destes medicamentos para deter a pandemia do novo coronavírus.

O link da entrevista original, você encontra aqui, mas abaixo, com autorização do Gerson, fiz um pequeno compilado com as principais partes da entrevista.

Assista o vídeo, são seis minutos, mas vale pena.

“A gente tem que começar a colocar as coisas no seu devido lugar”, disse o médico, ao defender o uso das medicações. “Estamos falando de salvar vidas e não podemos colocar um viés político acima da vida das pessoas”.

Em outro momento, Maciel esclarece que existem diversos estudos e exemplos efetivos do uso do tratamento preventivo, com bons resultados, aqui no Brasil.

Não aceito rótulos

Antes de iniciar meu raciocínio, preciso dizer a quem me lê que, este espaço da coluna 360 Graus, o qual assino desde 2003, é um espaço de opinião, e claro, a minha opinião.

Então, preciso utilizar o MEU espaço para dizer que não aceito rótulos. As únicas palavras com terminação em “ista” que aceito ser chamado são colunista e jornalista.

Desde o início da pandemia tenho sim, comentado e criticado os desmandos políticos que vem acontecendo Brasil e mundo afora. Estes comentários são formados com base nas informações que colho ao longo do exercício da minha profissão, que, aliás, é considerada atividade essencial.

Desde março, algumas pessoas utilizam as ferramentas de comentário das plataformas digitais da Folha para atacar a minha opinião, algumas manifestações, chegam eivadas de ideologias, outras de ódio mesmo, algumas até desejaram a minha morte, ou a de algum familiar meu.

Até aí, não tem nada, é do jogo democrático. Durmo com os pés na pia, de tanta preocupação.

O que me irrita é que estamos aqui, trabalhando duro para levar informação, através das matérias, e opinião, através das colunas, todas qualificadas, aos mais de 100 mil leitores mensais da Folha, que acessam nosso conteúdo mais de 200 mil vezes ao mês, conforme dados do Google Analitycs, e me vem uma turma querer se apropriar desta audiência qualificada para “lacrar” nas redes sociais ou tratar nossos profissionais, como li outro dia destes, como acéfalos.

Aqui não!

Eu não aceito estes rótulos. Sabemos o que estamos fazendo, porque estamos fazendo e o que estamos publicando.

A Folha nasceu como um veículo comunitário e se popularizou por isso. Seguiremos firmes assim.

Quer lacrar na internet? Utilize a tua rede social, ou vá nos veículos que gostam de publicar matérias influenciados por ideologias partidárias.

Aqui, nossa bandeira é a defesa da comunidade, seja ela de Canela, Gramado ou de nossa grande região e ela tem direito a esta informação que está sendo negligenciada pela grande mídia!