A pizza como receita para superar a crise e manter empregos na região

Continua depois da publicidade

No dia da pizza (10 de julho), mostramos como Peterson Secco chegou a abrir vagas de trabalho durante a pandemia, além, é claro, de trazer as promoções para você

Por Francisco Rocha

[email protected]

Ela é a queridinha dos brasileiros e tem até especial. Com borda com ou sem recheio, redonda (e até por vezes quadrada) e com uma infinidade de recheios e sabores, a pizza é um ícone da gastronomia tão apreciado pelo nosso povo, que a sua origem pode facilmente se passar por brasileira (claro, a gente sabe que não é).

Se, hoje, oito em cada dez brasileiros amam pizza, podemos afirmar sem dúvidas que a criatividade dos comerciantes, somada à versatilidade da pizza e a qualidade de ingredientes, foi e continua sendo fundamental para o sucesso deste alimento.

Por isso e por muitos outros motivos, existe por aqui o Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho.

Mas, estamos em 2020, um ano completamente fora do normal. Por isso, convidamos o empreendedor e pizzaiolo Peterson Secco de Oliveira para falar um pouco de sua experiência durante a pandemia do novo coronavírus e sua expectativa para o restante do ano.

Além, claro, das promoções para esta sexta-feira, Peterson falou sobre com vem vencendo a crise, tendo, inclusive, aberto vagas durante a pandemia.

Confere aí:

O pizzaiolo e empreendedor, Peterson Secco

O que muda neste 10 de julho em relação aos anos anteriores?

Foi um ano bem difícil para definir qual a campanha que iríamos fazer para realmente agradar nosso cliente. Esperamos a sinalização do governo do Estado para definir se iríamos trabalhar com atendimento presencial ou seria apenas telentrega.

Ainda somos privilegiados, pois temos como trabalhar com duas opções. É sempre bom lembrar que é difícil trazer o cliente para o restaurante neste momento. Entendemos que lotar as casas, neste momento, não demonstra uma preocupação com a saúde do cliente.

Teus negócios vêm expandindo não só dentro de Canela como em outras cidades. Hoje, tu estás a frente de quatro pizzarias em Canela. Qual a diferença entre elas e qual a tua preferida?

Hoje estamos presentes em oito municípios e prospectando mais dois, nos próximos meses. Então, a pizzaria cresceu neste momento de pandemia. Isso é reflexo da necessidade de manter o quadro operacional funcionando e poder se valer do delivery, sem ter parado nenhum dia.

Fato curioso é que os equipamentos que haviam nas pizzarias de Canela possibilitaram a abertura do delivery em outras três cidades.

Eu enxergo minhas pizzarias como filhas e a gente ajuda sempre a que está precisando mais. Se consegue caminhar com as próprias pernas, a gente deixar ir sozinha.

Então não existe uma preferida, cada uma tem sua peculiaridade e é diferente da outra.

Qual foi teu segredo como gestor para manter as pizzarias abertas diante de tanta dificuldade com a pandemia?

O segredo na verdade, não pode ser contato, mas como tu é meu amigo, vou te contar. Após o início da pandemia, todos desesperados, observamos um novo momento do mercado, indo com todas as forças para o delivery. Chegamos a um momento em que todos fomos para a entrega, desde o gerente, passando pelo pizzaiolo e garçom. Assim, conseguimos manter todos os empregos, ainda que em outras funções.

No segundo momento, com a abertura em outras cidades, trouxemos os funcionários que ainda estavam em casa. Chamamos essa operação de pizzaria de campanha, numa referência aos hospitais de campanha que estavam sendo criados Brasil afora.

Como a primeira funcionou, em Três Coroas, ocupamos cinco pessoas que estavam paradas. Fomos para Capão, ali mais três funcionários voltaram a trabalhar.

Após, partimos para franquias, com em Nova Petrópolis, onde outra equipe se dedicou ao treinamento por um período. Neste meio tempo, foi possível retornar com o atendimento no salão, quando readequamos as escalas e desenvolvemos os funcionários.

O curioso é que com a abertura das novas casas, em determinado momento, faltaram entregadores e, mesmo durante a pandemia, abrimos vaga de trabalho.

Ou seja, espalhando a equipe recontratamos oito funcionários e abrimos duas novas vagas.

Quantos empregos tuas pizzarias geram, em Canela e nas outras cidades?

Em Canela, neste momento, são cerca de 40 empregos. A expectativa, com a normalidade pós pandemia, é de que sejam 65. Nas outras cidades, todas juntas, cerca de 50 empregos.





Qual foi tua preocupação com a equipe de trabalho, frente à crise financeira, e quais alternativas tu encontrou?

A proteção, a higiene redobrada, utilização dos EPIs e demais cuidados sanitários. Tinham cinco pessoas do grupo de risco, que foram preservadas.

Conseguimos manter todos trabalhando e sem a redução dos vencimentos.

Como pretende comemorar o Dia da Pizza em 2020?

Eu já comemoro o Dia da Pizza, diariamente, que é de onde sai o meu sustento e o de cerca de 50 famílias de Canela. É muito gratificante poder manter o quadro de funcionários em um período como este e me sinto privilegiado por não ter parado de trabalhar um dia sequer.

Sem dúvida, este Dia da Pizza será de muita reflexão, devido a esta responsabilidade e toda a mudança no mercado, onde voltamos a origem, afinal, começamos em uma garagem, entregando pizza.



Qual tua expectativa para o resto do ano?

Tenho uma boa expectativa, principalmente por setembro, com a situação controlada, e acredito que teremos um grande dezembro, talvez até um dezembro melhor do que em 2019. Estimamos ter de 130 a 140 funcionários no grupo todo, destes, pelo menos 90 em Canela.

Eu preciso fazer vários agradecimentos, primeiro a Deus, por poder continuar trabalhando, a minha equipe que esteve sempre unida e pronta para tomar decisões e atitudes e também aos nossos clientes, que não nos abandonaram.

Um exemplo, foi no início do isolamento, quando vendemos os rodízios antecipados para serem consumidos quando fosse reaberto. Essa adesão dos clientes foi essencial para podermos manter a empresa funcionando.

Tudo isso fez com que possamos chegar ao final da pandemia com o menor impacto possível.

E, para não dizer que não falamos de pizza, confere aí as promoções para este dia 10: