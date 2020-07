Canela está mais próxima de receber novo hospital particular

Continua depois da publicidade

Projeto do novo hospital de Canela, que integra o Complexo de Saúde LifeDay Serra, aguarda andamento na Secretaria do Meio Ambiente

O ano de 2020 marca avanços para a construção do Complexo de Saúde LifeDay Serra. O projeto arquitetônico do hospital, primeira etapa do Complexo a ser executada, já foi protocolado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela e aguarda a análise e o andamento do pedido.

“É um investimento altamente necessário para o nosso município, que vai gerar empregos e proporcionar mais tranquilidade e segurança para os milhares de turistas que visitam mensalmente nossa cidade. Além de também beneficiar a comunidade e os veranistas que possuem imóveis em Canela”, destaca o prefeito da cidade Constantino Orsolin.

O hospital será composto por duas torres, que somam uma área superior a 15.000 m² e que vão contar com centro cirúrgico, internação clínica, consultórios de especialidades médicas, centro de diagnóstico por imagem, laboratórios, quimioterapia, hemodiálise. A torre que concentra o centro cirúrgico e a internação será entregue 30 meses após o início das obras. A outra, em 36 meses contados também a partir das fundações. Ao todo serão 30 especialidades médicas, 200 médicos, 25 enfermeiros, 300 empregos fixos e 500 indiretos.

Para os empreendedores, a expectativa é ter o projeto aprovado até o final do terceiro trimestre deste ano. Fernando Bassani, diretor da Novalternativa, enfatiza que a equipe segue trabalhando. “Estamos nos reunindo toda semana, trabalhando com parceiros e alinhando detalhes do empreendimento. De nossa parte está tudo pronto para iniciar as obras assim que obtivemos as licenças”, salienta Bassani.

O projeto é assinado pelas empresas Seferin Arquitetos da Saúde, do Rio Grande do Sul, e L + M Gets, de São Paulo, especializadas em projetos na área de saúde. A L + M Gets é responsável por mais de 200 mil m² de projetos para o Hospital Sírio Libanês.

Com investimento estimado em R$ 200 milhões, ao todo o Complexo de Saúde LifeDay Serra somará 100 mil m² de área construída, entre hospital, sênior living, condomínio e hotel. Também fará parte o Centro de Convenções, construído especialmente para eventos com foco na promoção da saúde. A incorporação da obra e do projeto é da Novalternativa, mesma empresa responsável pelo projeto da Estação Campos de Canella, que revitalizou a antiga Estação Férrea da cidade e implantou um complexo envolvendo gastronomia, comércio e cultura.

A Seferin & Coelho, grupo especializado em negócios de saúde, será responsável pela organização e gestão do hospital, que tem como objetivo oferecer à comunidade soluções completas em saúde. O projeto atende ao programa de necessidades definido após estudo epidemiológico e de demandas de saúde na região. Para os sócios do grupo, Claudio Seferin e Daniel Coelho, “o hospital será referência no Estado por seu modelo assistencial inovador e disponibilizará à comunidade um equipamento de saúde completo, de alta qualidade e capacidade resolutiva”.

Foto: Divulgação