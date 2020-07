Canela possui site exclusivo para informações do novo coronavírus

Continua depois da publicidade

Conforme orientações da Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura de Canela colocou no ar recentemente um site exclusivo contendo informações sobre o novo coronavírus: CLIQUE AQUI PARA ACESSAR.

No endereço eletrônico a população pode acompanhar todas as notícias relacionadas à Covid-19, além de conferir os boletins diários, mapas de monitoramento do vírus no município por bairros, gráficos apresentando o comportamento da doença em Canela e vídeos com orientações sobre a prevenção do coronavírus.

A ferramenta foi desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura e é abastecida diariamente pela equipe do Departamento de Comunicação, com apoio dos profissionais da Vigilância Epidemiológica. A secretária de Saúde, Patrícia Valle, destaca que a transparência é fundamental para informar e tranquilizar a comunidade neste momento de pandemia. “Todos os números estão à disposição dos canelenses nesta página. É um canal para informação e prevenção”, comenta Patrícia.