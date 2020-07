Distanciamento controlado: Região da Serra fica classificada como bandeira vermelha novamente

Continua depois da publicidade

Canela e Gramado, vermelha, São Chico e NP podem podem operar em laranja. Prefeitos podem recorrer até domingo

O governador do RS, Eduardo Leite, divulgou, na tarde desta sexta (10), o mapa provisório do distanciamento controlado para a 10ª rodada, que terá vigência de 14/07 a 20/7. Agora, os prefeitos das diversas regiões têm até domingo (12) para apresentar seus recursos e o mapa definitivo será divulgado na segunda (13).

Com base nos dados colhidos pelo Estado, a Região de Caxias do Sul, que inclui Canela, Gramado e Nova Petrópolis, ficou classificada como alto risco de contágio por coronavírus, ou seja, bandeira vermelha.

Desta forma, atividades não essenciais não poderão funcionar a partir de terça (14), se a classificação não for revertida.

A Região de Taquara, na qual está incluída a cidade de São Francisco de Paula, também ficou classificada na bandeira vermelha.



REGRA 0-0

Dos 391 municípios que compõem as áreas com bandeira vermelha, 218 cidades não tiveram registro de hospitalização e óbito por Covid-19 de morador nos 14 dias anteriores ao levantamento. Por isso, se adequam à chamada “Regra 0-0” e podem adotar protocolos previstos na bandeira laranja por meio de regulamento próprio.

Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, na Região das Hortênsias, podem se beneficiar da regra.

CAXIAS DO SUL

A região de Caxias do Sul obtém a mensuração novamente de bandeira vermelha. Na última rodada do Distanciamento Controlado, a região obteve a redução de bandeira para laranja após as análises de recursos pelo Gabinete de Crise.

A região segue agravada pelos dois indicadores de Incidência de Novos Casos sobre a População, pela Capacidade de Atendimento da macrorregião e, assim como as demais regiões Covid-19, pelo impacto da bandeira preta no indicador de Capacidade de Atendimento e de bandeira vermelha no indicador de Mudança da Capacidade de Atendimento mensurada pelo Estado como um todo.

O indicador de hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias permaneceu praticamente estável, passando de 83 na semana anterior para 82 na atual. Porém, mesmo que o avanço da doença tenha reduzido na velocidade, os valores permanecem crescentes, com o número de internados por SRAG em UTI (de 78 para 90), o número de internados em leitos clínicos Covid-19 (de 59 para 67) e de internados em leitos de UTI Covid-19 (de 59 para 69) crescendo.

Indicadores de incidência de novos casos sobre a população – “Hospitalizações confirmadas para Covid-19 em relação à população” e “Projeção de óbitos em relação à população” – mantiveram situação de maior risco: bandeira preta em ambos, mesmo com a pequena redução nos valores do indicador.

Por fim, o indicador de leitos de UTI livres dividido pelo de leitos de UTI ocupados por pacientes Covid-19, mensurado para a macrorregião, atingiu situação de bandeira preta (com 1,23 leitos de UTI adulto livre para cada leito de UTI adulto ocupado por Covid-19 na região). Esse indicador sinaliza para um aumento na ocupação de leitos de UTI por pacientes Covid-19, já que a região manteve o número de leitos de UTI livres no último dia praticamente estável entre as duas semanas (de 84 para 85).