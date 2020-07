24ª Surdolimpíadas de Verão lança concurso para escolha de mascote

Continua depois da publicidade

Participação é voltada a alunos do Ensino Médio, com o envio de desenhos que representem a união de culturas por meio do esporte. Inscrições se iniciam no dia 1º de agosto, e o anúncio do trabalho vencedor ocorre no mês de setembro.

O Comitê Plural de organização da 24ª Surdolimpíadas de Verão lançou concurso para escolher a mascote do evento, que ocorre entre 5 e 21 de dezembro de 2021, tendo a Universidade de Caxias do Sul como sede prioritária. A participação é voltada a alunos surdos de Ensino Médio de escolas de Bento Gonçalves, Vila Maria, Torres, Vacaria, Canela, São Sebastião do Caí, Nova Prata, Guaporé, Bom Princípio, Antônio Prado, São Marcos, Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha, e a todos os estudantes de instituições de Ensino Médio dos últimos três municípios, cidades que receberão as modalidades esportivas.

A mascote será utilizada na divulgação da realização multidesportiva internacional organizada pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD). Esta edição, a primeira em um país da América Latina, contará com a participação de mais de 100 países e 4 mil surdoatletas, para disputa em 21 modalidades esportivas. Evento multidesportivo mais antigo depois dos Jogos Olímpicos, as Surdolimpíadas de Verão ocorrem a cada quatro anos.

As inscrições no concurso, gratuitas e recebidas de 1º a 31 de agosto de 2020, ocorrem a partir do envio de um desenho inédito desenvolvido à mão livre, com a inclusão das cores de vermelho, azul, amarelo e verde, e um texto descritivo sobre o trabalho. A proposta é que em formato de um boneco, a criação represente a união das culturas a partir do esporte com originalidade, criatividade, alto reconhecimento e fácil memorização. A arte deve ser enviada para o e-mail [email protected], seguindo as determinações do edital disponibilizado no site deaflympics2021.com, neste link, que informa sobre mais especificações.

Os trabalhos serão submetidos à avaliação por uma comissão julgadora composta por profissionais de Design, áreas afins e integrantes do Comitê Plural, que irão considerar critérios como design, criatividade, originalidade, comunicação, aplicabilidade/versatilidade e atendimento ao conceito.

O autor do trabalho vencedor, que será divulgado no dia 11 de setembro deste ano, no site oficial da 24ª Surdolimpíadas de Verão, será premiado com um tablet, uma bolsa de estudos de 30% de desconto nos cursos de graduação da UCS (exceto Medicina), e participará das cerimônias de abertura e encerramento do evento.