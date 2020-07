Gramado – Ocupação das UTIs reforça necessidade de cuidados na luta contra o coronavírus

Continua depois da publicidade

A ocupação dos leitos das UTIs do Hospital São Miguel chegaram ao seu limite máximo neste domingo (19), quando todos os 18 leitos estavam com pacientes. Na tarde desta segunda-feira, dia 20, 17 leitos estavam ocupados, sendo 8 com pacientes Covid (cinco suspeitos e três confirmados).

A situação também preocupa na medida que diariamente cresce o número de casos positivos para coronavírus: hoje são 176 casos, sendo 46 ativos e 125 recuperados.

Segundo o diretor administrativo do São Miguel, Márcio Slaviero, o hospital tem a possibilidade de ampliar o número de leitos em sua estrutura de UTI, criando de dois a quatro leitos. Além disso, possui duas enfermarias de manejo de pacientes Covid com oito leitos cada, incluindo 32 respiradores mecânicos que podem ser usados em eventual necessidade. “É importante ressaltar que um paciente em ventilação mecânica é um paciente já crítico, com uma condição de saúde bastante fragilizada”, afirma Márcio.

Neste sentido, segundo o diretor, torna-se cada vez mais importante dois aspectos no enfrentamento da doença. O primeiro é o cuidado com a dinâmica social: uso de máscara, não aglomeração, distanciamento mesmo em reuniões de família, higienização das mãos, uso de álcool em gel, não compartilhamento de objetos, entre outros.

Márcio também cita a orientação que tem sido destacada nos últimos meses que é o atendimento precoce. “A pessoa, ao iniciar os sintomas, deve imediatamente buscar recurso médico, preferencialmente no ambulatório Covid (tenda) junto ao posto central. Mais de 400 tratamentos precoces já foram utilizados em Gramado, sendo que nenhum deles evoluiu para uma manifestação grave da doença até agora. Estes números dão um reforço na orientação de que as pessoas devem procurar o mais precocemente o atendimento médico quando sentirem os sintomas gripais”, afirma.

“De qualquer forma, o cenário em todo o RS exige cautela, já que prevê uma possibilidade do uso das estruturas hospitalares em todos os lugares, não só no município”, conclui Márcio Slaviero.

APELO

O secretário municipal da Saúde, João Teixeira, faz um apelo para as pessoas com sintomas gripais procurarem logo atendimento na tenda Covid. Ele cita que essa decisão é fundamental para que o caso não evolua para internação.

Ele cita todos os esforços da Secretaria da Saúde para o enfrentamento do coronavírus, como a criação do ambulatório, contratação de profissionais, compra de testes, entre outros.

Foto: Carlos Borges