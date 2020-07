Gramado recebe ação solidária na luta contra o Coronavírus

Continua depois da publicidade

Com o objetivo principal de aumentar a segurança das pessoas e diminuir o estágio de contágio, aconteceu na terça-feira (21), uma ação solidária de sanitização (seguindo protocolos internacionais) na estrutura externa do Hospital Arcanjo São Miguel e no Posto de Saúde da Várzea Grande.

A ação consiste em uma parceria com a Imunizadora Hoffmann e compreende a utilização de substâncias recomendadas pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde para a eliminação e desinfecção de espaços. “É um procedimento de rotina e funciona dispersando produtos químicos em forma de pulverização. Serve, portanto, para higienizar o ambiente de agentes contaminantes”, atesta o diretor do Hospital Arcanjo São Miguel, Márcio Slaviero.

Esta é a segunda vez que a ação é realizada junto ao Hospital Arcanjo São Miguel. A primeira aplicação ocorreu também de forma solidária no dia 22 de abril. “Vamos continuar atuando de forma intensiva e continuar fazendo o que está ao nosso alcance, usando o que de melhor existe hoje no mundo como sanitizações com protocolos internacionais, pois temos certeza que juntos podemos somar e ter medidas de combate a esse momento que estamos vivendo como sociedade”, afirma o diretor da empresa, José Hoffmann.

Foto: Carlos Borges