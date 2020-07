Produtora lança financiamento coletivo para finalizar filme sobre Terno de Reis

Continua depois da publicidade

Grupo da Família Seibt, de Canela, completou 60 anos de atividades na última temporada natalina

O documentário que contará os 60 anos de história do Terno de Reis da Família Seibt, de Canela, busca recursos por meio de financiamento coletivo para concluir a produção. A campanha pretende captar R$ 40 mil para o trabalho de edição, finalização e lançamento do filme, previsto para dezembro deste ano, em exibição gratuita durante as festas natalinas na Serra Gaúcha.

Responsável pelas ações de divulgação do filme, a relações públicas Daniela Seibt ressalta que a decisão de buscar recursos com ajuda da comunidade para realizar a produção leva em conta o contexto da pandemia de coronavírus, assim como a própria história do grupo canelense. “Se o Terno de Reis está há seis décadas em atividade, atravessando quatro gerações da família, é porque a comunidade local sempre valorizou a mensagem de paz e união que o grupo transmite, e neste momento precisamos estar ainda mais unidos”, diz Daniela.

O Terno de Reis da Família Seibt surgiu em 1959, quando Edvino Seibt, junto com irmãos, primos e amigos passaram a fazer serenatas com cantigas natalinas e religiosas na casa de vizinhos na cidade de Canela. Pela tradição, os três reis magos e seus pastores cantam versos para que o dono da casa abra a porta para acolher a mensagem do Natal. Ao longo dos anos, o grupo foi se renovando, com a chegada de filhos, netos e bisnetos de Edvino, e segue fazendo serenatas para famílias da comunidade, bem como em hotéis, restaurantes, igrejas e praças. Atualmente, o Terno de Reis é atração certa nas festas natalinas da Serra Gaúcha, como Sonho de Natal e Natal Luz.

Ao longo da temporada 2019/2020, quando o Terno de Reis completou seis décadas de atividades, os jornalistas Taís Seibt e João Henrique Bosco fizeram os registros de apresentações e entrevistas com integrantes e amigos do grupo. Agora, é preciso garantir a finalização do filme. “Não é apenas uma história de família, o Terno de Reis é um patrimônio da cidade de Canela, o filme será um documento para passar esse legado às futuras gerações”, comenta Taís, roteirista e diretora do filme, executado pelo braço cultural da produtora Press em Campo (@pressemcamponacultura).

Interessados em colaborar com a produção, podem acessar o site da campanha de financiamento coletivo em catarse.me/filmeoterno e contribuir com doações a partir de R$ 20. As recompensas incluem cards natalinos, DVD do filme e menção nos créditos do filme. Empresários que queiram associar sua marca à produção podem fazer aportes a partir de R$ 1000 e consultar as contrapartidas da produtora por meio do e-mail [email protected].

Para ver o trailer do filme e outras informações sobre o documentário “O Terno” e as atividades do grupo, siga a página no Facebook e no Instagram @ternodereis.familiaseibt.