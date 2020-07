Santuário de Caravaggio de Canela promove ações em julho e agosto

Continua depois da publicidade

O Santuário de Caravaggio de Canela tem procurado se adequar a nova realidade que estamos vivendo

No último domingo e, no próximo, 26 de julho, a Missa será no sistema drive-in, ou seja, os fiéis participam da celebração de dentro dos seus automóveis, em frente ao Monumento da Prece. Somente as pessoas que estão trabalhando na Missa que circulam. A celebração ocorre no horário normal das Missas do Santuário: 9h30

Já no dia 31, sexta-feira, os organizadores da 60ª Romaria e Festa, juntamente com o Conselho Administrativo e o Reitor do Santuário Padre Victor Farias, promoverão uma live, que será transmitida diretamente da Cripta pelo facebook do Santuário, às 19h30. Esta ação tem cunho beneficente, com pedidos de alimentos para a Cáritas Paroquial.

A Missa, do domingo, dia 02 de agosto, também será transmitida pelo facebook, a partir das 9h30. Acesse https://www.facebook.com/caravaggiocanela/ para acompanhar a live e a Missa.

Padre Victor comenta que “apesar das dificuldades que todos estamos enfrentando diante dessa pandemia, jamais podemos desanimar na fé. Vamos nos adaptando e nos fortalecendo na graça de Deus com a intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio.”

De 10 a 16 de agosto, a imagem peregrina da Santa de Caravaggio será levada nas comunidades católicas da cidade, em carreata, conforme roteiro abaixo. As visitas serão nas capelas e depois da oração, a imagem passará pelas principais ruas de cada bairro.

10/ago

Saiqui – 19h30

Jardim das Fontes – 19h45 (a carreata passará pelas principais ruas do bairro, já que este não tem capela)

São Lucas – 20h30

11/ago

Canelinha – 19h30

Eugênio Ferreira – 20h

12/ago

São Luiz – 19h30

Vila Boeira – 20h15

13/ago

Santa Terezinha – 19h30

Leodoro Azevedo – 20h30

Chacrão – 21h

14/ago

Banhado Grande – 19h45

Caracol – 20h30

15/ago

São José – 19h30

Santa Marta – 20h

16/ago

Linha São Paulo – 14h

Morro Calçado – 15h20

Linha São João – 16h