Sindilojas idealiza o Shopping Virtual “Compre Gramado e Canela”

O Marketplace reunirá lojas de Gramado e Canela para venda online.

Os tempos mudaram, a maneira de vender também! O que antes já era modus operandi habitual para muitas empresas, agora virou realidade para tantas outras. Vender de forma online, não dependendo apenas de loja física, passou a ser uma ferramenta essencial!

Por isso, o Sindilojas Hortênsias está captando empreendedores para o seu Shopping Virtual “Compre Gramado e Canela”, voltado aos empreendimentos das duas cidades para venderem seus produtos online. A iniciativa tem o patrocínio do Sicredi, apoio do Círculo Saúde e da APASG – Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha.

Num primeiro momento a ferramenta terá foco para as lojas venderem seus produtos online. Na sequência do desenvolvimento da plataforma terá o sistema de reservas de hotéis, entre outros serviços.

“Ter seu canal virtual para efetivação de vendas é essencial, ainda mais agora quando vivemos um período de isolamento social em que a movimentação em lojas físicas diminuiu. É hora de repensarmos nosso modo de operar, evoluir e avançar através de tecnologias. Por isso nosso empenho em oferecer mais este canal aos nossos associados e representados”, destaca o presidente do Sindilojas Hortênsias, Guido Thiele.

O site, que ainda está em formatação (www.compregramadoecanela.com.br), apresentará ferramenta de busca, que facilitará o internauta encontrar o produto desejado. Para efetuar a compra, o cliente deverá fazer, primeiramente, um cadastro no site, como acontece com marketplaces semelhantes. As formas de pagamento também serão abrangentes: cartão de crédito/depósito bancário ou pagamento na hora da retirada na loja. E o sistema de entrega oferecerá várias modalidades: entrega grátis, PAC, SEDEX ou retirada na loja, conforme logística do estabelecimento e preferência do consumidor.

Sou empreendedor, quero ter meu espaço no Marketplace, como faço?

Qualquer empresa de Gramado e Canela pode aderir à ferramenta, seja comércio varejista, gastronomia, hotelaria, parques, atrativos, entre outros. O prazo de adesão mínimo é de 12 meses.

Investimento:

Associados Sindilojas Hortênsias – Sem custo de adesão e mensalidade será de R$19,90

Não Associados – Adesão é de R$100,00 e a mensalidade será de R$39,90.

Vantagem de ser associado Sindilojas Hortênsias:

Associados Sindilojas têm isenção das seis primeiras mensalidades. Após este prazo a mensalidade será de R$19,90/mês para manutenção da loja no espaço online.

Suporte:

Como a maioria das ferramentas digitais são novidade para o público foco do Marketplace, o Sindilojas Hortênsias dará um suporte gratuito inicial para fazer o cadastro do estabelecimento no Shopping Virtual. A equipe irá até a loja para fazer os primeiros cadastros e mostrar a ferramenta. Também terá indicações de profissionais da área de fotografia e comunicação se de interesse do empreendedor.

“Em si, a ferramenta é simples e de fácil manuseio. Cada empresa ganhará uma loja virtual dentro do

marketplace, fará o cadastro dos itens e ficará responsável pelo estoque e envio dos produtos”, destaca o executivo do Sindilojas Hortênsias, Nilvio Castanheiro.

Para aderir ao COMPRE GRAMADO E CANELA entre em contato com o Sindilojas Hortênsias:

[email protected]

(54) 9 8172-0708 (whats)