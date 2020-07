Festuris Connection reunirá lideranças empresariais, do setor público e especialistas para debater a reconstrução do turismo

Continua depois da publicidade

Evento online exclusivo vai acontecer de 4 a 6 de agosto com transmissões diretamente do Castelo Saint Andrews, em Gramado/RS

Reunir lideranças do setor público e empresarial para discutir os caminhos da reconstrução do turismo brasileiro. É com este propósito que o Festuris Connection – evento online exclusivo – vai provocar conexões entre Brasil, Portugal, Uruguai e Estados Unidos nos dias 4, 5 e 6 de agosto. As transmissões serão realizadas diretamente do Castelo Saint Andrews, em Gramado/RS.

O evento será palco de debates sobre as soluções e boas práticas para a reinvenção dos destinos e a retomada da cadeia turística no pós-pandemia. Grandes empresários da hotelaria, do entretenimento e do mercado de eventos estão confirmados entre os palestrantes, assim como lideranças do setor público. O painel de abertura será ministrado por Alejandro Varella (Diretor da OMT para as Américas).

Do lado empresarial, destaque para as presenças de Guilherme Paulus (Fundador do Grupo CVC e da Rede GJP), Alexandre Gehlen (Diretor da Rede Intercity de Hotéis), Murilo Pascoal (Presidente do Beach Park e do Sindepat), Carlos Konrath (Presidente da Opus Entretenimento), Tarcísio Michelon (Diretor da Rede de Hotéis Dall’Onder), Claiton Armelin (Diretor de Produtos Terrestres da CVC Corp), além de outros empresários/executivos.

Do setor público, o Festuris Connection vai receber figuras como Luís Araújo (Presidente do Turismo de Portugal), Germán Cardoso (Ministro do Turismo do Uruguai), Vinícius Lummertz (Secretário de Turismo de São Paulo), Gilmar Piola (Secretário de Turismo de Foz do Iguaçu), Rafael Carniel (Presidente da Gramadotur), além de dirigentes do turismo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e de outros destinos nacionais e internacionais.

As inscrições para o Festuris Connection seguem até sexta-feira (31) e custam apenas R$ 149 para os três dias de evento. Parte dos recursos será destinada ao Hospital São Miguel de Gramado. Mais informações sobre o evento, programação completa e inscrições podem ser feitas pelo site www.festurisgramado.com/connection.

O Festuris Connection tem o patrocínio de Castelo Saint Andrews; apoio de Prefeitura de Gramado, Sicredi Pioneira e Sebrae/RS; e a realização de Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.