Canela registra novo óbito por Covid-19 em menos de seis horas, sendo o sétimo na cidade

Canela, em menos de seis horas, confirmou dois óbitos por Covid-19.

A sétima vítima, residente de Canela, do novo coronavírus foi um homem de 83 anos de idade, residente na zona rural do município. Ele estava internado na UTI do Hospital Geral, em Caxias do Sul e possuía comorbidades, tal como hipertensão arterial.

Ainda nesta quinta, 30 de julho, pela manhã, havia sido confirmada a sexta morte de residente, decorrente de Covid-19, um homem de 56 anos de idade, estava também internado na UTI do Hospital Geral, em Caxias do Sul, e possuía comorbidades relacionadas a diabetes, hipertensão e obesidade.