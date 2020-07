Gramado – Traficante é detido com mais de 1 Kg de maconha

Continua depois da publicidade

O criminoso ainda tinha cocaína, Ecstasy e LSD

Na noite de quarta-feira (29) a Brigada Militar prendeu um traficante em Gramado com grandes porções de entorpecentes em mais uma importante ação contra o tráfico de drogas na região. Através da guarnição da Força Tática foram apreendidos 1,058 kg de maconha, fracionados em 41 porções, prontas para a venda. Além de 41 comprimidos de ecstasy, 38 pontos de LSD e 41 buchas de cocaína (58 gramas).

Por volta das 20h30, a guarnição durante patrulhava o Bairro Vila Suíça, quando desconfiou de um veículo VW/Gol na Rua Berna. Ao dar ordem de parada para abordagem, o condutor abriu a porta e saiu correndo em direção ao mato. Os policiais Militares acompanharam, logo abordaram e detiveram o suspeito.

Durante a revista veicular os Policiais Militares encontrado no banco do carona várias as várias porções de maconha e cocaína, e as drogas sintéticas (ecstasy e LSD). Ainda dinheiro uma folha de papel contendo anotação sobre a comercialização das drogas.

O traficante de 25 anos, do município de Taquara, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.