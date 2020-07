Hotéis de Jurerê Internacional criam pacotes temáticos para homenagear o Dia dos Pais

Continua depois da publicidade

Uma das grandes atrações é o Festival Italiano – Costa Amalfitana, no IL Campanario Villaggio Resort, com ótima gastronomia, decoração e músicas temáticas

Em tempos de pandemia, em que cada momento ao lado de quem amamos se torna único, proporcionar uma experiência marcante no Dia dos Pais faz toda a diferença. Pensando nisso, os dois hotéis de Jurerê Internacional lançaram pacotes temáticos com hospedagem de 8 a 9 de agosto. No IL Campanario Villaggio Resort a grande atração é o Festival Italiano – Costa Amalfitana, com almoços e jantares temáticos (abertos ao público). Haverá jantar especial também no Jurerê Beach Village, com garrafa de vinho cortesia para o casal.

Ambos empreendimentos vão oferecer diária com hospedagem cheia de mimos e delicadezas para os papais. Lembrando que os dois hotéis possuem o Selo de “Turismo Responsável – Limpo e Seguro” do Ministério do Turismo e seguem todos protocolos de segurança em hospedagem e gastronomia, de acordo com os decretos vigentes.

O IL Campanario Villaggio Resort irá promover o Festival Italiano – Costa Amalfitana, evento gastronômico inspirado na linda arquitetura do hotel, com direito à decoração e músicas temáticas. O menu, assinado pelo chef Rafael Campagnolo, inclui pastas, risotos, frutos do mar, iguarias da estação, além de receitas que valorizam elementos da cozinha italiana. Servido em quatro etapas (couvert, entrada, prato principal e sobremesas) e com bebidas selecionadas inclusas, o cardápio estará disponível nos almoços de sexta a domingo e nos jantares de sexta e sábado. Quem quiser saborear outros pratos igualmente incríveis, pode optar pela tradicional feijoada aos sábados e o festival de moquecas aos domingos. Já para quem preferir presentear o pai com uma diária no IL Campanario, a sugestão é o pacote Dia dos Pais com café da manhã e o jantar incluso, perfeito para curtir ao pé da letra o ‘dolce far niente’ italiano.

O Jurerê Beach Village preparou um pacote cheio de mimos, com diária de 8 a 9 de agosto. Ao chegar ao quarto, os papais serão presenteados com um lindo roupão e chocolates da Nugalli. Para oferecer mais conforto, será concedido up grade na categoria da suíte e late check out no domingo (saída às 16h). Está incluso no pacote o jantar do dia 8, com cardápio especialmente elaborado para a data, sendo que cada casal receberá de cortesia uma garrafa de vinho. E para encerrar, é oferecido um delicioso café da manhã no domingo.

Informações e reservas: (48) 3331-7200 / 99165- 7720 / [email protected]