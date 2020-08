Canela e Gramado seguem em bandeira vermelha por mais uma semana

Continua depois da publicidade

A macrorregião da Serra, a qual pertencem Canela e Gramado, segue em bandeira vermelha. O anúncio foi feito pela Secretária de Saúde do Estado, Leany Lemos, em live nas redes sociais na tarde desta sexta (31).

Cinco novas semanas migram para a bandeira vermelha neste mapa preliminar, desta 13ª rodada do Distanciamento Controlado do RS.

Segundo Leany, o modelo entra numa fase de mudança de gestão, que prevê uma participação maior das regiões. Assim, temos nesta semana, um maior número de regiões em bandeira laranja.

O Comitê Estratégico do OBSAÚDE – Observatório Regional da Saúde Macrosserra – irá recorrer e pedir a reclassificação da Macrorregião Serra para a Bandeira Laranja.

Avaliação mais rígida

O Governo do Estado afirmou ainda que as linhas de corte para as medidas de isolamento estão mais rígidos, na redução de ponto de corte em 5%.

Polêmica na mudança do modelo

A Amesne, que representa a macrorregião da Serra, da qual Canela e Gramado fazem parte, esperava para esta quinta-feira uma posição do Estado, como ela não ocorreu, a entidade reuniu os prefeitos na manhã desta sexta de maneira extraordinária. Os 27 gestores que participaram decidiram de forma unânime adotar a nova modalidade mesmo sem o aval do governo. Segundo o presidente da Amesne, José Carlos Breda, o governo informou que a proposta entrará em análise na terça-feira da semana que vem.

A Amserra, no entanto, optou por enviar um documento com algumas sugestões ao Governo do Estado.

Alguns municípios da região chegaram a editar decretos alternativos, com medidas intermediárias, permitindo a abertura de restaurantes, comércio atacadista, de rua e shoppings, escolas de idiomas, música, esportes, dança, formação profissional, entre outras, e os parques temáticos, atrativos turísticos, museus e similares. É o caso de Caxias do Sul.