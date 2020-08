Ritmos que embalaram os bailes de Canela animaram a Sexta Live Show

Continua depois da publicidade

A Sexta Live Show da Temporada de Inverno On-line de Canela foi especial. A animada banda ACR 3 apresentou uma releitura do show “Pelos Bailes da Cidade”, realizado em 2010 para comemorar o aniversário de Canela. Com Antônio Carlos (vocal), Mateus Hen (violão e guitarra), maestro Rogério Heirich (teclado) e Eduardo Rodrigues (narrativas), o conjunto fez uma viagem musical pelo tempo embalando o público com grandes sucessos do sertanejo, de bandinhas, do rock e da MPB que marcaram as festas que ocorriam nos clubes sociais.

A cantora Elis Regina, ícone da música brasileira foi homenageada. “A Elis vinha nos bailes do Clube Serrano. Ela gostava de vir dançar em Canela”, recorda Eduardo Rodrigues. Durante o show, ele relembrou curiosidades e histórias marcantes de bailes como o do Chopp e o do Suéter, destacando a importância dos músicos canelenses e dos promotores de bailes. O grupo Musisom foi lembrado durante a performance da ACR 3. “Nossos cantores e aqueles que faziam os encontros de salão são e foram fundamentais para a cultura de Canela. Temos sempre que referenciá-los”, disse Eduardo. “O que contamos nessa noite foi apenas uma parte dessa linda história que se chama Canela. Muito ainda está por vir”, acrescentou o narrador.

Em um formato totalmente virtual por conta da pandemia do coronavírus, as atividades da Temporada de Inverno são transmitidas pelos canais @canelapaixaonatural no Facebook e YouTube. “Não podíamos deixar passar em branco nossa Temporada de Inverno neste ano delicado, em momentos de crise e incertezas. Estamos tentando levar um pouco de alegria aos lares do povo canelense via internet”, avalia o responsável pelo Departamento de Marketing da Secretaria de Turismo e Cultura, Eduardo Idalino.

Além de ser um evento que promove arte e cultura, a Temporada de Inverno On-line oportuniza que os talentos locais continuem apresentando seus trabalhos. “Acredito que, com essa situação sanitária que estamos vivendo, a classe cultural está basicamente sem trabalho. A Temporada de Inverno é uma ótima oportunidade para voltarmos aos poucos porque estávamos há muito tempo sem poder nos apresentar”, disse o maestro e tecladista da ACR 3, Rogério Heirich. A Temporada de Inverno On-line segue até 18 de setembro com atrações virtuais às terças, quartas, quintas e sextas-feiras.

PROGRAMAÇÃO

Na próxima semana, a Terça Retrô apresentará o espetáculo “A Lenda das Lendas”, a Quarta Gastronômica terá Dona Dina Pizzaria, a Quinta Kids contará com programação especial voltada para o Dia dos Pais e a Sexta Live Show ficara a cargo do grupo de pagode, Percussão do Samba.