Mini documentário da primeira etapa do projeto Memórias de São Francisco de Paula estreia ao vivo neste sábado

Documentário será transmitido ao vivo, no dia 8 de agosto (sábado), às 18h, pelo Instagram @memoriasdesaochico e nas páginas do facebook da Prefeitura e da Secretaria de Cultura da cidade

O projeto “Memórias de São Francisco de Paula” integra-se às comemorações do Dia Nacional do Patrimônio Histórico (17 de agosto) antecipando a divulgação ao vivo do mini documentário que traz testemunhos da primeira de Roda de Conversa, realizada em março passado. O documentário de 12min. será apresentado no próximo sábado (8 de agosto), às 18h, e faz o registro do encontro de moradores da região com suas lembranças e histórias, que valorizam a memória do município, razão maior do projeto. A produção poderá ser acessada no Instagram @memoriasdesaochico, na página do facebook da Prefeitura de São Francisco de Paula e da Secretaria de Cultura da cidade.

O cronograma do projeto teve que ser modificado em razão da pandemia que limita as ações presenciais em atividades públicas. As atividades serão retomadas logo que os protocolos de distanciamento social sejam favoráveis e assegurem condições de segurança à comunidade. Enquanto isso, o projeto continuará recebendo a contribuição dos frequentadores e moradores de São Francisco de Paula por meio de um formulário online, onde é possível enviar fotos, vídeos ou textos sobre experiências pessoais, curiosidades e lembranças de momentos vividos na cidade serrana. Os testemunhos devem ser enviados no endereço bit.ly/memoriasdesaochico.

Memórias de São Francisco de Paula é uma realização da Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, com Financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com recursos do Pro-Cultura RS Fundo de Apoio à Cultura.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]