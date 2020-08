Caracol Chocolates inaugura sua 1º loja em Nova Petrópolis

Continua depois da publicidade

A reconhecida Caracol Chocolates de Gramado chega a Nova Petrópolis, com uma conceituada loja na Av. 15 de Novembro, 1468, Centro. Sua inauguração acontecerá na próxima sexta-feira, dia 07 de agosto. Esta será a 21ª loja exclusiva da marca.

A escolha por Nova Petrópolis, foi pelo seu grande potencial e também por fazer parte do roteiro turístico da Serra Gaúcha.

Uma história que iniciou em 1982, na cidade de Canela, batizada em homenagem a Cascata do Caracol, também localizada em Canela. Transferiu-se para Gramado em 2001 e, em 2019 foi adquirida pelo Grupo Florestal Alimentos S/A de Lajeado-RS.

Com a nova unidade, a Caracol passa a estar presente em 12 diferentes cidades, entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

São lojas cuidadosamente elaboradas e ambientadas, com muitos elementos lúdicos, tudo para garantir aos consumidores uma das melhores e mais encantadoras experiências da serra gaúcha.

Muitas surpresas e promoções de inauguração foram preparadas e prometem encantar quem visitar a nova loja. Os carismáticos personagens da Caracol interagirão com o público nos dias 07, 08, 15 e 16 de agosto. As compras acima de R$ 100,00 na cafeteria ou nos deliciosos chocolates, serão presenteadas com brindes na semana de inauguração.

E, tratando de chocolates, a verdadeira essência do trabalho da equipe Caracol, a empresa dispõe de uma ampla linha de produtos orientada para os mais diversos públicos. São tabletes, bombons, trufas, drágeas, figuras, alfajores e uma linha gourmet. Estas categorias contam com muitas variações, passando por produtos diet, 0% glúten, 0% lactose, alto teor de cacau, linha kids e é claro, um incrível número de refinadas embalagens que sempre valorizam o presente.

Todos os produtos da Caracol, além de elaborados e produzidos artesanalmente, somam ingredientes de alta qualidade a processos de fabricação que entregam aos consumidores chocolates com o mais apurado sabor.

Fotos: Divulgação/Igor Marques