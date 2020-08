UCS envolve estudantes e profissionais no I Meeting da Nutrição

Continua depois da publicidade

A Universidade de Caxias do Sul promove, nesta segunda-feira (10), o I Meeting da Nutrição. Devido aos protocolos de segurança neste tempo de pandemia, o evento será on-line (síncrono), pela plataforma Google Hangouts Meet.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até domingo (09) pelo link encurtado https://cutt.ly/idDhNd7 , onde deve ser preenchido um formulário. As vagas são limitadas.

Idealizado pela Área do Conhecimento de Ciências da Vida da UCS, a programação é um convite tanto para estudantes como para nutricionistas. Isso porque o evento incentivará a integração e a atualização científica durante os momentos nos quais serão discutidos temas atuais e relevantes para a prática profissional.

“O objetivo do I Meeting da Nutrição é promover trocas de conhecimento entre os alunos e profissionais da área e também fortalecer a interação entre os alunos dos campi. A programação do evento contará com palestrantes renomados abordando diversos assuntos da nutrição”, reforça a doutoranda Gabriela Chilanti, coordenadora do curso superior de Nutrição da UCS Hortênsias.

PROGRAMAÇÃO

13h – Abertura

13h45 – Práticas nas áreas Hospitalar, Unidade de Alimentação e Nutrição, Saúde Coletiva e Atendimento em Consultório – Leticia Kahler Stragliotto, Bianca Zini, Patrícia Triches Turella e Jéssica de Souza – nutricionistas

Mediação: Ana Carolina Pio da Silva e Karen Mello de Mattos Margutti – UCS

15h30 – Sit less move more – Sentar é o novo fumar – Clayton Macedo – médico endocrinologista

Mediação: Bruna Bellincanta Nicoletto Gehrke e Heloísa Theodoro – UCS

16h – Comunicação não violenta na prática do nutricionista – Valéria Lollas – psicóloga

Mediação: Karina Giane Mendes – Pâmela Antoniazzi dos Santos – UCS

16h45 – Intervalo

17h15 – O Blog que importa: como a Nutrição baseada em evidências é parte da rotina do nutricionista – Elis Forcellini Pedrollo – nutricionista

Mediação: Ana Carolina Pio da Silva e Josiane Siviero – UCS

18h – Novos cenários na comercialização virtual de alimentos – Juliano Saraiva – Nuova Vitta

Mediação: Gabriela Chilanti e Elizete Maria Pesamosca Facco – UCS

18h30 – Mudança de hábitos alimentares na pandemia – Maria Alvim – nutricionista

Mediação: Carin Weirich Gallon e Karina Giane Mendes – UCS