Canela tem 28 novos pacientes recuperados e 7 novos casos e um óbito

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira (07), Canela registrou 7 novos casos de Covid-19. Com isso, Canela tem 45 casos ativos e um total de 329 casos registrados desde o início da pandemia.

A boa notícia fica a cargo do grande número de pacientes recuperados do Covid. Nas últimas 24 horas, 28 pacientes foram liberados, sendo considerados curados da doença, somando 273 pacientes recuperados. Já foram realizados 2.516 exames.

Hospitalizados

Atualmente 12 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que oito tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e quatro ainda aguardam os resultados dos exames.

11º Óbito de residente aconteceu na tarde desta sexta-feira

Neste boletim está sendo registrado o 11º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19. O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu a confirmação do falecimento nesta tarde (07).

Trata-se de um paciente de 74 anos, do sexo masculino, que possuía comorbidades relacionadas a hipertensão e estava internado na UTI do Hospital Geral de Caxias do Sul.