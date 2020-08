Festuris Connection provoca sinergia no mercado e contribui com a retomada do turismo e dos eventos

Festuris Connection provoca sinergia no mercado e contribui com a retomada do...

Primeiro evento híbrido da Serra Gaúcha reuniu lideranças empresariais e do setor público no Castelo Saint Andrews, em Gramado

Foram três dias de muito conteúdo e relacionamento entre lideranças empresariais e do setor público com foco na reconstrução do turismo brasileiro. O Festuris Connection encerrou ontem (6) com a participação de mais de 400 inscritos online. Transmitido diretamente do belíssimo Castelo Saint Andrews, em Gramado, este foi o primeiro evento no formato híbrido da Serra Gaúcha.

O projeto nasceu durante a pandemia e mostra que com criatividade é possível se reinventar, mesmo diante de um mercado estagnado. Nesta primeira edição, o evento promoveu conexões internacionais entre Brasil, Portugal, Uruguai e Estados Unidos e discutiu soluções e boas práticas para a retomada do turismo. Durante os painéis, palestrantes no estúdio conversaram com outros que participaram de forma virtual de várias partes do país e do mundo.

“O Festuris Connection veio para ficar e mostra a capacidade que a empresa Rossi & Zorzanello tem para se reinventar. Em momentos difíceis é importante que a gente amplie o olhar, busque alternativas no mercado e faça com as iniciativas aconteçam. Foi um evento que nos colocou o desafio de trabalhar o online de forma mais intensa e a situação apenas antecipou projetos que vínhamos pensando no longo prazo”, destacou a CEO do Festuris, Marta Rossi.

“A transformação digital fez com que a gente pudesse conectar pessoas, conceitos, conteúdo e conhecimento. As discussões pensando o futuro, as estratégias e o planejamento são fundamentais para a sobrevivência do setor, para sabermos qual a melhor tomada de decisão no momento da recuperação. A troca de experiências e de ideias foi de extrema importância para gerar otimismo e criar uma sinergia no mercado”, complementou o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

Após o sucesso da primeira, uma segunda edição do Festuris Connection está confirmada para o início de outubro. O evento vai abordar o futuro da alimentação e da gastronomia, promovendo conexões entre Brasil, Itália, México e Peru. Mais informações como local, programação e a venda de ingressos serão divulgadas em breve.

O Festuris Connection teve o apoio institucional da Prefeitura de Gramado, através das Secretarias de Turismo e de Inovação; o patrocínio de Castelo Saint Andrews; o apoio de Sicredi Pioneira e Sebrae/RS; e a realização de Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.

Confira quem passou pelo evento e os assuntos abordados nas três conexões realizadas com Portugal, Uruguai e Estados Unidos:

Conexão Brasil-Portugal

Na terça-feira (4), a primeira conexão foi entre Brasil e Portugal. O painel de abertura contou com a palestra do diretor da OMT para a América Latina, Alejandro Varella, trazendo um panorama do cenário global do turismo. Na sequência, políticas públicas para a retomada do turismo foram tema de painel com Luís Araújo (Presidente do Turismo de Portugal) e William França (Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo do Brasil).

A cultura de cooperação voltada à recuperação dos destinos foi pauta da apresentação do Diretor Executivo da Sicredi Pioneira RS, Solon Stapassola Stahl. Já o painel hospitalidade e o novo bem receber contou com grandes ícones do setor, como Guilherme Paulus (Fundador do Grupo CVC e da Rede GJP), Luciano Peccin (Diretor do Grupo Casa Hotéis e idealizador do Natal Luz), Tarcísio Michelon (Diretor da Rede Dall’Onder) e Márcio Favilla (economista e ex-diretor da OMT).

Para encerrar o primeiro dia do evento, Bernardo Cardoso (Diretor do Turismo de Portugal no Brasil) e Rafael Carniel (Presidente da Gramadotur) discutiram estratégias de place branding e a plataforma de marketing para o turismo, com a mediação de Marcus Rossi (CEO da Gramado Summit). O fortalecimento de marca dos destinos e campanhas inspiradoras no setor estiveram em evidência no bate-papo.

Conexão Brasil-Uruguai

Na quarta-feira (5), a conexão entre Brasil e Uruguai aproximou ainda os dois países que têm uma relação cultural muito forte e são grandes parceiros comerciais, especialmente nas regiões de fronteira. A fala de abertura foi do Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que destacou a importância da atividade turística para a recuperação econômica do Estado no pós-pandemia.

As perspectivas para a retomada do turismo no Mercosul também foram tema da discussão, onde participaram Germán Cardoso (Ministro do Turismo do Uruguai), Alexandre Gehlen (Presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil) e Amanda Bonotto Paim (Coordenadora de Turismo do Sebrae/RS). Analisou-se um novo perfil de consumidor e os caminhos para acelerar o processo de retomada.

Na sequência, o turismo rodoviário doméstico, internacional e em regiões de fronteira foi debatido pelos executivos Claiton Armelin (Diretor Nacional de Produtos Terrestres da CVC Corp), Carlos Pera (Presidente da Associação Uruguaia de Agentes de Viagens) e José Pedro Teixeira (Diretor de Operações da Planalto Transportes).

O encerramento do segundo dia contou com a presença de Rodrigo Lorenzoni (Secretário de Turismo e Des. Econômico do RS), João Jacob Mehl (Presidente da Paraná Turismo) e Leandro Mané Ferrari (Presidente da Santur), destacando a importância de fortalecer o turismo regional e estruturar os estados para viagens terrestres de curta distância.

Conexão Brasil-USA

Na quinta-feira (6), a conexão de encerramento foi entre Brasil e Estados Unidos, que teve como foco o mercado de eventos, o entretenimento e os grandes parques e atrativos – áreas onde os americanos são referência. No painel de abertura, que discutiu o futuro dos eventos no mundo, participaram Vinícius Lummertz (Secretário Turismo de São Paulo), Gilmar Piolla (Secretário de Turismo de Foz do Iguaçu) e Marcelo Kaiser (Representante do Visit Florida), com a mediação de Eduardo Zorzanello (Presidente do Gramado-Canela CVB).

As estratégias de destinos seguros e os desafios do setor do entretenimento também foram tema de painel no evento. Nele participaram Fernando Hurtado (Diretor Sênior da Global Sales), Danielle Roman (Representante de Las Vegas), Carlos Konrath (Presidente da Opus Entretenimento), Rafael Carniel (Presidente da Gramadotur) com a mediação de Angelo Sanches (Secretário de Turismo de Canela).

No último bloco foi apresentado o case “Feito em Gramado”, mostrando a produção associada ao turismo em explanação de Anderson Boeira (Secretário de Inovação e Des. Econômico de Gramado). Para encerrar a conexão USA, o painel parques e grandes atrativos contou com nomes de peso como Marcos Paes de Barros (Vice-Presidente da Universal Orlando para a América Latina), Murilo Pascoal (Presidente do Sindepat e do Beach Park) e a mediação de Manoela da Costa (Presidente da Ass. de Parques e Atrações da Serra Gaúcha).

Fotos: Gustavo Bauer