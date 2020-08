Final de semana terá mascotes de empresas incentivando turismo responsável em ação da Prefeitura de Gramado com o Bustour

Continua depois da publicidade

O final de semana de Dia dos Pais será marcado por nova ação com mascotes de empresas em prol de um turismo responsável. A iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo com o Bustour, linha turística intermunicipal oficial, contará com os personagens das atrações e tem como objetivo conscientizar sobre o uso de máscaras e evitar aglomerações, além de manter o distanciamento recomendado dentro dos estabelecimentos. A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito.

Carro de som da prefeitura acompanhará durante todo o trajeto, com mensagens faladas sobre distanciamento e uso de máscaras. Esse passeio especial, exclusivo aos mascotes, com distanciamento, acontecerá neste sábado, às 15h, partindo do centro de Gramado, na loja da Brocker. O veículo circulará pela Avenida Borges de Medeiros.

A escolha de levar mascotes para andar no Bustour vem com o objetivo de trazer uma mensagem séria de forma lúdica, visando lembrar a todos quais são as condições para se fazer turismo em tempos de pandemia.

Para as empresas que participarão com seus mascotes, o pré-requisito solicitado foi que providenciassem uma máscara para uso do personagem.

Foto: Fernanda Fauth