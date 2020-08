Serrazul é novo associado Distributed by Intercity em Gramado

Continua depois da publicidade

Tradicional empreendimento da Serra Gaúcha integrará o portfólio comercial do Grupo ICH

Entre os empreendimentos mais tradicionais de Gramado (RS), o Serrazul Hotel será um associado da ICH Administração de Hotéis – que detém as marcas Intercity Hotels, Yoo2 e hi!, integrando o portfólio comercial da rede, dentro do modelo de negócios Distributed by Intercity. A partir de agosto, o hotel se chamará Serrazul Distributed by Intercity e terá todo o suporte de vendas, marketing, distribuição e revenue management do Grupo ICH. A gestão operacional seguirá a cargo da unidade.

Além de excelente localização, no Centro de um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, o Serrazul tem uma infraestrutura completa e é a escolha perfeita para famílias com crianças. O empreendimento conta com um espaço para Recreação Infantil, Salas para Jogos, Leitura e um ambiente com Lareira para relaxar. A estrutura ainda oferece Academia, Piscina Térmica e Sauna, além de áreas ao ar livre confortáveis para os hóspedes. No Recanto Gaúcho, ao som de músicas tradicionalistas, é possível apreciar o melhor da cultura local. O hotel também conta com diversos formatos de salões, que unificados, formam um grande Centro de Eventos com capacidade para até 1.300 pessoas.

“Estamos felizes com a união dessas grandes potências: a força e competência da marca Intercity aliada ao hábito de bem receber, tradição do Serrazul Hotel. O plantio está sendo feito de forma firme e a colheita será logo celebrada”, diz Carlos Eduardo Perine, Diretor Comercial do Serrazul.

Distributed by Intercity

Estruturado pela ICH, em 2017, o Distributed by Intercity é um serviço para hotéis independentes, com gestão e marcas próprias, que necessitam de mais recursos e ferramentas para ampliar seus negócios e resultados, em especial com as grandes empresas e agências do setor. O objetivo é dar apoio comercial, atingindo os clientes na hora certa, com preços e produtos direcionados para eles.

De acordo com Marcelo Marinho, Diretor da área na ICH, essa solução comercial traz enorme vantagens para empreendimentos hoteleiros independentes que queiram ter acesso a grandes clusters compradores no segmento corporativo e melhor posicionamento online. “Desenvolvemos um know-how avançado integrando o comercial, o marketing e revenue management. Entendemos que é possível estender este modelo para hotéis que precisam de ajuda em distribuição e gestão de receitas. Principalmente para enfrentar esse momento delicado que o setor está enfrentando”, complementa.

Primeiro associado da ICH nesse modelo de negócio, o Hotel Nacional, em São José do Rio Preto (SP), por exemplo, teve uma excelente performance e acumula incremento de mais de 40% de receita desde o início da operação em meados de 2017.