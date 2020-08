Canela tem 11 novos casos e 13 pacientes recuperados

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado na tarde desta terça-feira (11), 11 novos testes resultaram positivo para Covid-19. Com isso, o município chega a marca de 353 confirmados desde o início da pandemia.

Além disso, 13 pacientes foram liberados, sendo considerados recuperados da doença. Já são 307 pessoas recuperadas. Assim como nos últimos dias, o número de casos ativos segue em declínio, atualmente há 35 pacientes infectados, dois a menos de ontem para hoje.

Hospitalizados

Atualmente 12 pacientes estão hospitalizados, sendo que 11 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e um ainda aguarda o resultado do exame!

11º Óbito foi registrado nesta terça-feira

O Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu na manhã desta terça-feira (11) a confirmação do 11º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19.

Trata-se de uma paciente de 66 anos, que possuía comorbidades relacionadas a hipertensão e diabetes e estava internada na UTI do Hospital Geral de Caxias do Sul. O falecimento ocorreu ontem à noite.

Óbito do dia 31 de julho foi contabilizado para Três Coroas

O COE recebeu a confirmação nesta manhã de que a Secretaria de Saúde do Estado reviu um óbito do dia 31 de julho, de uma paciente de 34 anos, que estava registrado por Canela.

Conforme o Governo do Estado a vítima residia em Três Coroas e em virtude disto o óbito foi contabilizado para a cidade do Vale do Paranhana. Com isso o óbito de ontem é o 11º registrado pelo município.