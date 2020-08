Matrículas abertas para Programa UCS Sênior – Educação e Longevidade

Continua depois da publicidade

Atividades são voltadas para pessoas com mais de 50 anos. Neste semestre, as aulas ocorrem no formato on-line, reunindo professores e alunos virtualmente

Estão abertas as matrículas para as atividades deste semestre do Programa UCS Sênior no Campus Universitário da Região das Hortênsias, em Canela. O Programa da Universidade de Caxias do Sul oferece diferentes oportunidades de interação em grupo para pessoas a partir dos 50 anos, com foco em Educação e Longevidade. As inscrições são recebidas a partir dos telefones (54) 9 9909.2623 e 9 9941.8476.

O semestre começa no dia 18 de agosto, mas o ingresso de novos alunos é permanente. Considerando a pandemia da Covid-19, em conformidade com os protocolos de saúde pública, as aulas têm início na modalidade on-line síncrona, reunindo professores e alunos virtualmente.

A partir do Programa, o ensino se dá nas áreas do conhecimento Envelhecimento Ativo, Filosofia de Vida e Linguagens. São diversas as possibilidades oferecidas para a pessoa sênior aprender e ensinar, cuidar do corpo e da mente, fazer amizades e desenvolver-se integralmente.

Saiba mais no site ucs.br, na página do Programa.

Ofertas em Canela

– Fios e Tramas: Arte Têxtil:

Propõe explorar e experimentar texturas, imagens, linhas, pontos de bordado, técnicas de tecelagem gancho de trava, bordado de palavras, bordado em papel e cores para projetos têxteis.

– Fotografia Digital:

Abordará temas de apoio para a produção fotográfica, como luz e iluminação. O conhecimento teórico será aliado à prática, trabalhando a fotografia de retrato, de eventos e de alimentos.

– Laboratório de Escrita Criativa:

Visa desenvolver técnicas de escrita literária para construção de crônicas, permitindo ao participante experimentar a escrita de forma inovadora e criativa.

– Linguagem e Cultura Inglesa:

Leva à reflexão sobre os diferentes tópicos da cultura inglesa pela exploração dos costumes, das tradições, da gastronomia, da hospitalidade, da arte, da música e da literatura.

– Tecnologias Digitais:

Visa capacitar, ampliar e revitalizar os conhecimentos do mundo das tecnologias digitais através das diversas ferramentas do cotidiano, como tablet, smartphone e computador.

– Memória Afiada:

Visa compreender os processos cognitivos, em especial a memória, sob o enfoque da neurociência. Propõe atividades práticas individuais e em grupo, oportunizando a socialização e o bem-estar das pessoas.