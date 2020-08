Continua depois da publicidade

A Prefeitura divulgou a décima quarta morte de residente, em razão do novo Coronavírus.

👉 O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu na noite desta quinta-feira (13) a confirmação do 14º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19.

👉 A paciente, de 57 anos, possuía comorbidades e estava internada na UTI do Hospital Geral de Caxias do Sul, onde faleceu nesta tarde.