Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, concedeu dois aparelhos respiradores para uso do Hospital de Caridade de Canela (HCC). Os equipamentos, da marca KTK, foram doados ao município pelo Ministério da Saúde com o objetivo de auxiliar no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. Os respiradores serão instalados como suporte respiratório em leitos de média complexidade.

Foto: Divulgação