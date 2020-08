Em cinco meses, Prefeitura de Gramado investe R$ 249 mil em praças de 28 escolas

Continua depois da publicidade

Entre os meses de janeiro e maio, a Secretaria Municipal da Educação empregou R$ 249,7 mil em praças infantis 28 escolas de ensino infantil e fundamental do município. Esta ação é resultado de um processo licitatório de 2019.

As três instituições mais beneficiadas com as melhorias foram Escola de Ensino Fundamental Carlos Nelz, no bairro Moura (R$ 19,2 mil), Escola de Ensino Infantil Tia Alice, no bairro Planalto (R$ 16,1 mil) e Escola de Ensino Fundamental Presidente Vargas, na Avenida Central (R$ 15,3 mil).

Para a secretária da Educação, Maria Gorete da Silva, todo espaço físico no ambiente escolar é um espaço pedagógico – desta forma precisa de atenção e investimento contínuo em melhorias. “O espaço escolar vai muito além da sala de aula, pois engloba todos os locais de circulação e convivência. As melhorias realizadas contemplam as necessidades de qualificação dos ambientes de aprendizagem e inclusive de acessibilidade”, afirma.

Reformas em oito escolas

Diante do período de isolamento social, em que estudantes e equipe de professores e colaboradores permanecem afastados fisicamente das escolas, a Prefeitura de Gramado coordenou uma reforma em oito instituições de ensino. As melhorias iniciaram em dezembro de 2019. Os detalhes de cada obra são listados abaixo.

Na opinião do prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, estas ações foram pensadas e executadas com o propósito de fornecer mais qualidade na educação das crianças e jovens do município.

Escola de Ensino Fundamental Vicente Casagrande

No fim de 2019, a escola do Loteamento Altos da Viação Férrea, na Várzea Grande, recebeu (em parceria com a empresa Brasilprev) uma ação social para realização de reforma em toda instalação elétrica, pintura interna e externa, e adequação de espaços físicos. A ideia foi otimizar os ambientes e proporcionar aos estudantes e à comunidade escolar um espaço mais racional – com mais segurança e conforto. Também foram reformados o refeitório e a cozinha.

No ginásio de esportes, uma antiga sala social foi transformada em duas salas pedagógicas para desenvolvimento de futuros projetos. O ginásio recebeu, ainda, a revitalização dos banheiros e nova pintura, além da reestruturação da parte elétrica – sendo, hoje, o primeiro do município a apresentar iluminação de led.

Escola de Educação Infantil Estação da Criança

O local, também situado no Altos da Viação Férrea, recebeu pintura interna e externa realizada com mão de obra da própria Secretaria da Educação.

Escola de Ensino Fundamental Mosés Bezzi

Nesta instituição do bairro Várzea Grande está sendo executada a ampliação da cozinha e do refeitório. Este era um espaço em condições precárias, com tamanhos inadequados ao desenvolvimento das atividades de nutrição e alimentação. A obra está com está em aproximadamente 60% da finalização do projeto, com valor total de R$ 110,3 mil.

Escola de Educação Infantil Tia Carmelina

A obra com valor R$ 436,5 mil está em fase de acabamentos (ainda resta terminar os pisos, ar-condicionado, louças, metais e acessórios sanitários). Os serviços nesta escola, situada na Vila Olímpica, do bairro Várzea Grande, estão 60% concluídos. Também serão ampliadas mais três salas com reformas e adequações de áreas internas como o refeitório. A Prefeitura de Gramado também efetuou o cercamento da área externa (delimitando o pátio e gerando mais segurança) e a construção de uma nova pracinha.

Escola de Ensino Fundamental Padre Anchieta

A instituição do Loteamento Belvedere, na Várzea Grande, recebeu nova pracinha infantil.

Escola de Ensino Fundamental Gentil Bonato

Nesta escola do bairro Prinstrop está sendo concluída uma reforma geral com troca de telhado, pintura interna e externa, substituição de forro, colocação de rampas com acessibilidade, e a construção de uma área coberta no pátio da escola. O projeto de prevenção contra incêndio também foi encaminhado para licitação e execução.

A Gentil Bonato recebeu, ainda, novo mobiliário – como armários para salas de aula e utensílios para cozinha.

Escola de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini

As obras na escola da Linha Araripe compreendem pintura interna e externa, reforma da cozinha, execução da rede elétrica e colocação de nova pracinha.

Escola de Ensino Infantil Delmar Dutra

Na instituição do bairro Dutra estão sendo ampliadas três novas salas de aula com previsão de investimento de R$ 566,8 mil.

Fotos: Carlos Borges