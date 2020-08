Rossi & Zorzanello doa valor ao Hospital São Miguel de Gramado

Continua depois da publicidade

A empresa gramadense Rossi & Zorzanello formalizou ontem (17) a doação do valor arrecadado com parte da venda de ingressos do Festuris Connection – primeiro evento híbrido da região – ao Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado. O recurso visa contribuir na estruturação da casa de saúde e será utilizado para compra de equipamentos conforme a necessidade da instituição.

O cheque foi entregue pelos CEOs da empresa, Eduardo Zorzanello e Marta Rossi ao diretor administrativo do Hospital São Miguel, Márcio Slaviero. A ação fez parte do lado social que a Rossi & Zorzanello sempre desenvolve em seus eventos e projetos, que se torna ainda mais importante diante do cenário de pandemia.

Foto: Gustavo Bauer