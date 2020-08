Canela: Live Rock Animal arrecada R$ 2.100,00 em rações

Continua depois da publicidade

Atitude e solidariedade, rock foi atração de live no último sábado

A Live Rock Animal, realizada no último sábado (15), arrecadou mais de R$ 2.100,00 em rações, o que representa 315 quilos, que serão destinados à Ong Amigo Bicho, que vai receber 200kg, e outros três voluntários que atuam na causa animal da cidade.

Ainda esta semana, a ração será entregue na Agropecuária Agroanimal, que apresentou o evento ao lado da Várzea Nutrição e Pet, representante da BR4Dogs, marca da ração que será doada, vendida no atacado pela Várzea. Após, os beneficiados serão comunicados para a retirada.

Além disso, quatro doadores levam brindes durante a transmissão. Liara Franco ganhou uma tatuagem da Mayã Briefs, Márcia Bortot levou um spa de cabelo e barba, da Viking’s Garage Barbershop, Melissa Sartor recebeu uma cortesia de banho ou tosa no SpaPet e Mariana Werlang ganhou duas cadeiras de praia da loja Benoit Canela.

O evento contou com as bandas canelenses We Are The Cosmos, que apresentou um show totalmente autoral, Garbage Man, mesclando músicas autorais e covers, e da gramadense Brauzito e os Jaguaras, que brindou a audiência virtual com um cover de Raul Seixas.

A última música da transmissão teve integrantes de todas as bandas no palco, em uma versão de Do Fundo da Grota, de Baitaca, com toda a irreverência do rock.

Assista a live!

A live contou ainda com um QR Code para cachê virtual que destinará a quantia de R$ 110,00 a cada banda participante.

Outros sete profissionais fizeram parte da equipe técnica, todos também receberam cachê pela participação.

We Are The Cosmos

Importância dos eventos

O diretor da Folha de Canela, Francisco Rocha, ressalta a importância dos eventos que vem sendo realizados em parceria com a Oficina da Música/ Gazebo Cultural e MM Filmagens: “em um evento virtual, abrimos um palco qualificado para os músicos locais, conseguimos, ainda que pouco, destinar um valor a cada um dos músicos ou técnicos participantes, proporcionamos duas horas de entretenimento de qualidade para a comunidade e auxiliamos com a causa animal”.

Garbage Men

Além disso, Rocha frisou a parceria com o comércio local: “sem a ajuda dos patrocinadores, não teríamos realizado essa ação, por isso muito obrigado, cada um de nossos parceiros”. Por fim, o jornalista destacou que “esta parceria tem focado no comércio e talento da região e contribuído com as pessoas daqui, todas as doações e todos os caches ficam em Canela e Gramado”.

Brauzito e os Jaguaras

Apoiadores:

A Live Rock Animal teve apresentação da Agropecuária Agroanimal e Várzea Nutrição Pet, representante da ração BR$Dogs, com patrocínio de Pet Center, Bank Music, Gyba Games, BodyCenter Fitness Club, de Gramado, Mayã Briefs, Viking’s Barbershop e Ultragás Canela, com apoio de lojas Benoit e Spa Pet.

Fotos: Francisco Rocha