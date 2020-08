2ª Semana da Inclusão e Acessibilidade integra programação da Temporada de Inverno de Canela

Continua depois da publicidade

Atividades como atos de conscientização e exposição virtual acontecem de 21 a 28 de agosto

Com o tema “Colorindo e Espalhando essa Ideia”, a 2ª Semana da Acessibilidade e Inclusão de Canela, que ocorre de 21 a 28 de agosto, foi integrada a programação da Temporada de Inverno que acontece na cidade. A proposta é instigar a comunidade a contribuir na efetivação da inclusão e promoção da acessibilidade por meio da sensibilização, do despertar do senso crítico e da empatia, além de fomentar o turismo inclusivo na região.

REMODELADO

Em virtude do contexto vivido atualmente com a pandemia Covid-19, o evento precisou ser remodelado, tendo como idealizadora Marina Susin Siota, que é Mestra em Inclusão Social e Acessibilidade, Fisioterapeuta e Professora Extensionista do Programa UCS Sênior Hortênsias. “Assim que as aulas iniciaram de modo virtual, fiz um convite à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer para que pedisse aos professores da rede municipal de Canela que trabalhassem a temática da acessibilidade e inclusão com seus alunos. Então, surgiu a ideia de propor aos estudantes que fizessem um desenho sobre isso. Tanto a Secretaria de Educação,como os professores,prontamente aceitaram o desafio e os desenhos (feitos de forma não presencial) ficaram lindos”, conta Marina. Estes desenhos ficarão expostos em alguns pontos do comércio. “Acreditamos que através dessa nova geração de crianças e jovens iremos mudar a mentalidade das pessoas a respeito deste tema”, explica Jonas Ludwig, que é portador de necessidades especiais e está trabalhando de forma ativa para que essa programação de atividades ganhe projeção. Ele explica que cerca de 10 locais do comércio incluindo mercados, lotéricas, farmácias e bancos estarão expondo os desenhos como forma de tocar as pessoas. Além disso, a Secretaria de Turismo irá expor digitalmente 20 trabalhos por dia e disponibilizá-los a todos os parques e hotéis da cidade que estão cadastrados na Central de Informações Turísticas de Canela. Esse alcance também será levado para as páginas do Facebook e Instagram, buscando dar mais amplitude e visibilidade para o tema.

Jonas Ludwig tem trabalhado para que o projeto ganhe projeção

CONSCIENTIZAÇÃO

Além dos desenhos, a 2ª Semana da Acessibilidade e Inclusão de Canela promoverá atos de conscientização pelas ruas da cidade, com o apoio do Departamento de Trânsito, que irá colocar cadeiras e cartazes em locais destinados à acessibilidade com as expressões “É só um minutinho”, “Volto logo”, como forma de tocar as pessoas quanto à responsabilidade pelos seus atos. Além disso, a 2ª Semana da Acessibilidade e Inclusão de Canela também estará sendo promovida nos cenários das Lives organizadas pela Secretaria de Turismo e Cultura, lembrando as pessoas de que o evento está acontecendo. “Agradeço e parabenizo a Secretaria de Turismo e Cultura por abraçar essa causa e inseri-la na programação da Temporada de Inverno, e também a Secretaria de Educação, além de todos os professores, alunos e seus familiares, que doaram seu tempo e sua criatividade para que juntos pudéssemos realizar tudo isso”, explica Marina, destacando que a Semana da Acessibilidade e Inclusão quer impactar positivamente estudantes, turistas e a comunidade em geral trazendo reflexões sobre este tema. O evento tem como realizadores a Prefeitura Municipal de Canela e a Associação Canelense de Pessoas com Deficiência Física (ACPDF).