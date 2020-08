Com incentivo para a compra local, Acic anuncia 11° Sabores de Canela

Continua depois da publicidade

O Sabores de Canela foi renovado sem perder a essência de valorizar a produção local. Cuidadosamente planejada desde março, a 11ª edição do Sabores de Canela vai ocorrer em formato inovador de 1º de setembro a 1º de dezembro de 2020. Neste ano, a aposta é na compra local, fortalecendo e incentivando as pessoas a consumirem de empresas locais, com uma forte atenção aos cuidados de higienização por conta da covid-19.

Estão confirmados até o momento 16 restaurantes e sete hotéis ou pousadas. Cada estabelecimento elaborou um prato especialmente para o evento com uma lista de produtores rurais locais, respeitando a sazonalidade dos ingredientes. Produtores, mercados e fruteiras de Canela também estão engajados na proposta e participam do roteiro. Os patronos do evento serão Carlos Frozi e Sida Gomes.

SUSTENTABILIDADE

Desde o ano passado, o evento ganhou novo posicionamento. A especiaria canela deu lugar ao conceito de sustentabilidade. Conforme o presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic), Ronaldo de Paula, a sustentabilidade continua em foco. “Os restaurantes incluirão nas receitas ingredientes de locais, o que possibilita a redução de emissão de gás carbônico com a economia de combustível fóssil no transporte. Outra ativação nesta edição será a participação de mercados e fruteiras, que terão nas prateleiras os mesmos produtos utilizados pelos participantes para venda ao consumidor final”, explica Ronaldo.

ENTREGA

No Sabores de Canela 2020, os clientes poderão consumir nos locais participantes ou fazer a solicitação da comida por delivery. “Não haverá valor único para os pratos como nos anos anteriores. Para incentivar a compra antecipada, no site da ACIC serão disponibilizados vouchers de descontos”, explica.

Em função da necessidade de cuidados contra o coronavírus, um protocolo e treinamentos serão realizados nas empresas de entrega, motoboys e com pessoas dos restaurantes responsáveis pelo trabalho. “A intenção é minimizar os riscos com a covid-19, a conscientização sanitária e garantir uma experiência saudável e segura para os consumidores”, garante o presidente.

CASA DE VIDRO

Outra novidade será a Casa de Vidro, um único espaço degustação de pratos do evento nos jardins da Catedral de Pedras, com climatização e capacidade para quatro pessoas.

A 11ª edição do Sabores de Canela é uma realização da ACIC, com patrocínio do Sicredi, Instituto Unimed/UNIMED Encosta da Serra e produção executiva de Touché Cultural. O evento tem apoio da Prefeitura de Canela, Universidade de Caxias do Sul, Abrasel Hortênsias, Verde Verso e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Canela.

ESTABELECIMENTOS CONFIRMADOS

1 – Férreo Restaurante e Fiambreria

2 – Empório Canela

3 – Restaurante Galangal

4 – Hambúrgueres e Carne GIF

5 – Papardelle Massas Finas

6 – Restaurante Sabor de Casa

7 – Pizzaria The Petit

8 – Fra Noi Pizza Au Levain

9 – Fazíamos Pizza Napolitana

10 – Pizzaria Napolitana Donnadina

11 – Taberna Viking Bier

12-Shiki Sushi

13 – Santa Bistrô

14 – Quiosque DNA Nativo

15 – Containner Bistrot

16 – A Estação Fondue

POUSADAS E HOTÉIS

1 – Pousada Jardim Azul

2 – Hotel Pousada Blumenberg

3 – Estalagem Vila Suzana

4 – Hotel Pousada do Bosque

5 – Pousada Encantos da Terra

6 – Grande Hotel Canela

7 – Vila Suzana Parque Hotel

Os restaurantes que quiserem participar podem contatar a ACIC até 15 de setembro para entrar no roteiro.