Para homenagear ponte construída por D. Pedro II, Weber Haus lança cachaça especial em duas versões

Batizada de Rota 48, a bebida será vendida em duas versões: prata, com teor alcoólico de 48%, ideal para o preparo de drinks; e ouro, armazenada em barricas de amburana por seis meses e com teor alcoólico de 40%





Construída pelos imigrantes alemães que povoaram a cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul, e finalizada com recursos de Dom Pedro II, devido sua extrema importância comercial, a Rota 48 foi um trajeto muito utilizado por tropeiros no século 19. Em homenagem ao seu principal financiador, parte dela ficou conhecida como a “Ponte do Imperador”. Parte de sua extensão abrigava um verdadeiro complexo comercial, como estadias aos viajantes que precisavam fazer uma parada, ferrarias, comércio de charque e, inclusive, de cachaça. Ponto turístico da região por sua importância histórica, hoje a Rota 48 faz parte da Rota Romântica e é o acesso principal à também renomada cachaçaria Weber Haus.

Atenta aos pedidos de profissionais da área de coquetéis, como mixologistas e bartenders – e como forma de homenagear a importância histórica de onde está instalada – Destilaria H. Weber decidiu lançar uma cachaça de graduação alcoólica mais elevada: a Rota 48, que, não por coincidência, possui 48% de álcool. “Nossa inspiração para o lançamento da Rota 48 foi o alto pedido de bartenders por uma cachaça com a qual eles possam usar uma menor dose sem comprometer suas características sensoriais” – explica Evandro Weber, diretor da Destilaria H. Weber.

A bebida será vendida em duas versões: prata, com teor alcoólico de 48%, apenas armazenada em tanques de inox, não envelhecida; e ouro, armazenada em barricas de amburana por seis meses e com teor alcoólico de 40%.

Por não ser exposta a quaisquer processos de envelhecimento, a cachaça Rota 48 Prata é perfeita para a elaboração de caipirinhas e drinks: “O processo de envelhecimento deixa a cachaça com um sabor bem amadeirado, tornando-a apropriada a ser degustada pura. A Rota 48, por ser apenas armazenada e não envelhecida, é excelente para a elaboração de drinks, sobretudo caipirinhas. “ – esclarece Evandro.

Ambas as garrafas possuem 1 litro e serão vendidas pelo preço sugerido de R$65,00.

Sobre a H. Weber

A história da família Weber no Brasil tem início em 1824, quando saíram da cidade alemã de Hunsrück para morar no Lote 48 das encostas da Serra Gaúcha, hoje chamada Ivoti. Ao adquirir as terras, a família iniciou o plantio de batata inglesa. Foi só em 1848, com o plantio de cana-de-açúcar, que começaram a elaborar cachaças para consumo. O destilador foi construído após um século e era formado apenas por um galpão com um engenho de tração animal. Atualmente, a Weber Haus já coleciona mais de 100 premiações e certificados importantes para a agroindústria.

Saiba mais em www.weberhaus.com.br