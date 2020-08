Três Coroas realiza evento piloto e se prepara para a retoma do turismo de aventura em setembro

Continua depois da publicidade

Parques e empresas voltam a funcionar a partir do dia 5 mediante reserva antecipada, que já pode ser feita.

Com o retorno marcado para o dia 05 de setembro, o grupo Aventura Três Coroas, que reúne parques e empresas de aventura e entretenimento da cidade, vai receber no próximo dia 28 um grupo piloto e testar conjuntamente todos os procedimentos de segurança que prepararam. Os protocolos seguidos foram definidos pela ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, entidade que reúne empresas do setor em todo o país e que publicou o Manual de Boas Práticas para orientar os procedimentos a serem adotados pelas operações turísticas e atividades de turismo de natureza.

Atualmente, a presidente da associação é a gaúcha Teriana Selbach, sócia do Raft Adventure Park, que integra o grupo. “O grupo de empresários de Três Coroas se uniu e participou ativamente da elaboração do documento. Nosso objetivo foi encontrar alternativas para uma retomada segura e responsável das atividades, que a gente acredita que vai acontecer somente com a adesão de boas práticas adequadas a cada setor. Nosso segmento tem muitas peculiaridades e procuramos ser bem precisos e específicos”, conta Teriana. E continua, “não somos profissionais da saúde, mas consideramos as recomendações de autoridades sanitárias reconhecidas como OMS, Vigilância Sanitária, ANVISA, etc, e, também, consultamos diversos protocolos sanitários já adotados por outros países, sem deixar de considerar o olhar profissional de quem está na ponta da linha das atividades de turismo de natureza, sempre avaliando e questionando a viabilidade quanto a aplicação das recomendações” completa.

Dados apontam ainda que, depois de tantos meses de confinamento e de saídas restritas, as experiências ao ar livre, o contato com a natureza e atividades de caráter mais exclusivo serão ainda mais valorizadas pelos viajantes.

As equipe de colaboradores de todas as empresas e parques receberam o mesmo treinamento para que operem seguindo as mesmas recomendações. O grupo é formado pelos parques Raft Adventure Park, Brasil Raft Park e Parque das Laranjeiras, e pelas empresas Eco Aventura Turismo, Central Sul Raft e Exxtreme.4 Rafting e Expedições.

Algumas medidas adotadas:

O uso de máscaras será obrigatório a todos os funcionários dos parques e empresas, ainda que as atividades sejam ao ar livre, incluindo as atividades aquáticas, seguindo as boas práticas de uso, remoção e descarte.

O uso de máscaras será obrigatório ao público. A orientação é que cada usuário leve pelo menos três máscaras para usar ao longo do dia.

Todos as empresas e parques terão máscaras descartáveis para a venda.

Foram instalados lavatórios para a higiene das mãos, com dispenser de sabonete líquido, papel toalha, lixeira com tampa e acionamento com pedal. Tudo para que não haja contato manual.

Dispensers com álcool 70% foram instalados em pontos estratégicos de todas as unidades.

Alteração da frequência e da forma de contato entre os colaboradores.

Os ambientes serão mantidos ventilados.

Evitar disponibilização de folders e materiais informativos, dando prioridade às versões virtuais, para evitar o manuseio de papel.

O público só será atendido com reserva antecipada a fim de mensurar e limitar o número de pessoas.

Nos esportes em grupo ou equipe, serão reunidas as pessoas da mesma família ou amigos, evitando dividir o espaço ou atividade com outros visitantes.

Todos os equipamentos serão higienizados a cada uso.

Todas as superfícies serão higienizadas com maior frequência.

Limpeza e desinfecção dos veículos, em especial maçanetas, cintos de segurança e bancos.

RestaurantesNos lugares que oferecem alimentação e bebida, as medidas de segurança foram ampliadas e seguem padrões rigorosos estipulados pela legislação. O serviço de buffet foi suspenso, mas os restaurantes oferecem opções à la carte.

Informações e reservas:É importante salientar que o atendimento apenas será realizado mediante reserva.

Brasil Raft Park

[email protected]

[email protected]

51 99817 0055

Contato: Cristian Krummenauer

Central Sul Raft

[email protected]

51 99988 8967

Contato: Enio Winkler ou Arguinis

Eco Aventura Turismo

[email protected]

51 98119 8453

Contato: Édrei Ascencio

Exxtreme.4 Rafting e Expedições

[email protected]

51 99734 8954

Contatos: André ou Adriana

Raft Adventure Park

[email protected]

51 99613 9232

Contatos: Teriana ou Thalita