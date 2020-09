Brigada Militar realiza Operação Marias na região

Continua depois da publicidade

Na região ações acontecem em Gramado, Canela, Três Coroas e Igrejinha

Na segunda feira (31), a Brigada Militar realiza em todo o Estado a Operação Marias, alusiva ao Agosto Lilás, mês alusivo ao combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em razão da sanção da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha.

Na região do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1ºBPAT), a ação acontece nos municípios onde já ocorre a atuação da Patrulha Maria da Penha: Gramado, Canela, Três Coroas e Igrejinha.

A Operação Marias tem por objetivo o fortalecimento das ações de fiscalização das medidas protetivas de urgência pelas Patrulhas Maria da Penha, incluindo prisões por constatação de descumprimentos das medidas protetivas de urgência contribuindo para a redução dos indicadores de violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado do Rio Grande do Sul, especialmente, em tempos de pandemia.

Major André Lima da Silva, comandante do 1º BPAT, avalia a ação e o trabalho que já vem sendo desenvolvido na Unidade: “O Batalhão está trabalhando para a redução das ocorrências nas quais as mulheres são vitimadas, em consonância as diretrizes da Brigada Militar e do Governo do Estado. Frisamos que desde o final do mês de abril quando implementamos as Patrulhas Maria da Penha nos municípios supracitados, já realizamos 134 atendimentos e acompanhamos 44 mulheres”.

Na oportunidade da ação ainda está sendo distribuídos, pelos Policiais Militares, alimentos, bem como itens de higiene e agasalhos, às vítimas de violência doméstica atendidas pelas Patrulhas Maria da Penha e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.