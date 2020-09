Projeto Bonecando na Quarentena valoriza a cultura gaúcha em setembro

Continua depois da publicidade

Grupo Daiene Cliquet realiza aulas de artesanato e de teatro de bonecos na internet por meio de edital do Pró-Cultura RS, em parceria com a Universidade Feevale

O grupo canelense Daiene Cliquet Artes estreou na última terça-feira (1º) o projeto Bonecando na Quarentena. De forma inédita, a iniciativa é dividida em três focos: o artesanato, o teatro de bonecos e a cultura popular. Financiado pelo FAC – Pró-Cultura RS, em parceria com a Universidade Feevale, o projeto será executado durante o mês de setembro, com transmissão pelo Youtube e Facebook Daiene Cliquet Artes.

A primeira etapa da ação é composta por aulas práticas de artesanato, o grupo disponibiliza vídeo aulas para a confecção de três modelos distintos de bonecos. “A ideia é que, ao final da criação, o boneco ‘ganhe vida’ e passaremos para a próxima etapa que será a contação de histórias”, explica Daiene, que é a facilitadora da atividade.

Na segunda etapa, o grupo abordará histórias clássicas gaúchas adaptadas dos livros Contos Gauchescos e Lendas do Sul, do escritor Simões Lopes Neto. Além das histórias folclóricas O Negrinho do Pastoreiro e a Lenda da Erva Mate. “Temos como objetivo valorizar o nosso folclore, a literatura e a nossa cultura popular”, aponta Cesar Cliquet, que ministra os módulos de contação de história.

Ao todo, serão 26 vídeos disponibilizados individualmente, de terça a domingo, durante o mês de setembro, sempre no mesmo horário, às 17 horas. Para facilitar a interação do público e o entendimento nos processos de criação, o grupo Daiene Cliquet disponibiliza os vídeos com contação de histórias, assim como as aulas, pelos canais do Youtube e Facebook. Também há possibilidade de os participantes esclarecerem dúvidas, que serão respondidas por e-mail exclusivo ou Whatsapp, e também nas plataformas de vídeos Google Meet e Zoom, quando necessárias.

O grupo realizará uma transmissão ao vivo, como encerramento do projeto, no Instagram. “Assim será possível respondermos e falarmos sobre nossa experiência na quarentena, falando do nosso processo criativo, além de responder a eventuais dúvidas, ou curiosidades, com participação ao vivo. E depois deixaremos esta transmissão também disponível na internet”, completa Daiene. Para ficar ligado nas atividades, acesse o canal Daiene Cliquet Artes no Youtube e solicite o material das aulas pelo Whatsapp: (54) 9 8400-0812.