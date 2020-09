Região das Hortênsias testa protocolos para retomada de eventos

Continua depois da publicidade

Evento-teste demonstra a viabilidade imediata dos eventos com segurança

Atividades culturais e sociais, tal como congressos e eventos setoriais já contam com orientações para a retomada. Práticas foram aplicadas em um treinamento específico para o trade de produção de eventos realizado pelo Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias na segunda (31). Propostas fazem parte do documento redigido pelo grupo de empresários Live Marketing RS e estão com o governo do Estado para aprovação.

Entrada controlada com distanciamento social

A construção de protocolos sanitários para a retomada do segmento de eventos corporativos, culturais, sociais e institucionais começou. E o alicerce apoiou-se em Gramado. Na última segunda-feira (31), o Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias realizou o Treinamento do Setor de Eventos. Em uma espécie de “evento-teste”, com a coordenação executiva de Vicky Simon e consultoria de Vaniza Schuler, as boas práticas foram testadas in loco.

Na ocasião, foram avaliadas atividades como almoço empresarial, peça pocket teatral, camerata clássica, show natalino, coffee break de negócios, palestras técnicas, casamento e formatura, todos produzidos por associados do Convention de forma voluntária. Inclusive os hotéis Wish Serrano e Master Gramado, que sediaram a programação, cederam suas estruturas maiores e amplo staff. Foram mais de 200 pessoas envolvidas, entre participantes, convidados, time profissional, imprensa, autoridades, entre outros.

Para se ter uma ideia, além do álcool em gel, máscara e distanciamento, é preciso saber exatamente quem esteve em qual sala e com quem compartilhou o espaço, de modo que, caso um participante apresente posteriormente exame de Covid positivo, seja viável rastrear todos que cruzaram com o infectado, evitando assim uma contaminação em massa. Práticas como protocolos de credenciamento prévio obrigatório, etapas de entrada e locomoção escalonadas por horários para evitar aglomerações, aferição de temperatura corporal por câmeras fotossensíveis – que, inclusive, barram que não está de máscara – serão uma realidade daqui pra frente.

Para Eduardo Zorzanello, que acaba de passar a presidência do Gramado Canela Convention para Enzo Arns, a sensação é de dever cumprido frente a um desafio de tamanha proporção logo na reta final de sua gestão.

“Apenas a união de tantos apoiadores e instituições públicas e privadas tornou possível o treinamento, que justamente demonstra a viabilidade imediata dos eventos com segurança”, garantiu Zorzanello. Já o atual presidente, que será oficialmente empossado ainda neste mês, considerou um sucesso o resultado final, mesmo que munido de pontos a serem aprimorados. “Como se tratava de um treinamento, havia espaço para avaliar o que funcionou e o que merece ser ajustado adiante. Eram muitas as situações que precisávamos prever e as mais complexas são as comportamentais. Dos abraços, com certeza, ainda estamos privados”, detalha Enzo Arns.

“O teste era grande e nos adaptamos durante o processo de organização. São muitos cuidados novos que criamos para a realização de eventos no contexto da pandemia. Agora sabemos que é possível retomar atividades com toda segurança e protocolos diferenciados para cada tipo de evento”, detalha Vivian Paim Ecker, uma das captadoras de eventos do Gramado Canela Convention por trás do projeto. Já para seu colega Régis Stuani, o seleto time de promotores de eventos presente marcou a importância e o prestígio do treinamento, pois, com certeza vão replicar os conhecimentos adquiridos em todo o Estado. “O feedback que recebemos no dia é que, sim, estamos aptos para realizar congressos, inclusive alguns este ano ainda”, reforça Stuani.



Outros treinamentos

O primeiro treinamento aconteceu em agosto, em Bento Gonçalves, com a estrutura ociosa da Movelsul Brasil montada antes da chegada do vírus. As medidas sanitárias testadas lá foram as mesmas aplicadas em Gramado. Adiante, Porto Alegre terá dois treinamentos similares focados nos segmentos business e cultural. Todos com o objetivo de demonstrar os protocolos desenvolvidos pelo grupo Live Marketing RS, ainda em avaliação pelo governo do Estado.

A Associação Brasileira das Empresas de Eventos (Abeoc), a União Brasileira dos Promotores de Feiras do RS (Ubrafe) e a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) também apoiaram a iniciativa.

