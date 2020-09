Sindtur promove workshop sobre a retomada do setor de alimentação e hotelaria

Continua depois da publicidade

O SindTur Serra Gaúcha preocupado com a retomada segura das atividades em época de pandemia e vendo a necessidade do setor turístico estar bem informado, estará promovendo em parceria com a Gouvêa Foodservice, consultoria especializada em foodservice, no dia 09 de setembro, das 15h às 17h, o workshop gratuito “Retomada do mercado de alimentação e hotelaria: experiências pelo mundo e como adaptá-las ao seu negócio”.

O workshop será realizado de forma virtual pela plataforma Google Meet e será conduzido por Cristina Souza, CEO da Gouvêa Foodservice. Cristina é Nutricionista, Pós-graduada em Marketing de Serviços com Extensão em Gestão de Empresas de Varejo. “Estamos nesse momento preocupados que o setor hoteleiro e gastronômico retome suas atividades com total segurança, e este é o nosso papel como entidade, dar condições e ferramentas para que tudo aconteça da melhor forma possível” comentou Lisa Gottschalk, Gerente Executiva do Sindtur. As inscrições podem ser feitas acessando https://forms.gle/frRMJpPrtkznd3Dt9

Maiores informações no SindTur Serra Gaúcha pelo fone (54) 3286-1418.