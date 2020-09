Gramado – Contrato para instalação de mais 35 câmeras de monitoramento em 11 novos pontos foi assinado

Continua depois da publicidade

O território de Gramado será monitorado por 35 novas câmeras segmentadas em 11 diferentes pontos. Os equipamentos são incrementados com tecnologia que permite a visualização das áreas durante as 24 horas do dia. O contrato que oficializa o início da instalação dos equipamentos foi assinado na tarde desta quinta-feira, dia 3.

O município terá, ainda, a estrutura de mais seis câmeras LPR (leitor de placas veiculares) a fim de dar início ao processo de cercamento eletrônico da região. A cidade já dispunha de 13 câmeras de monitoramento que permanecem em atividade. Deste modo, Gramado terá um total de 48 câmeras em 24 pontos do município.

Esta ação contempla, também, a aquisição dos respectivos softwares licenciados com suas especificações técnicas. Estes programas permitirão o espelhamento das imagens tanto para a Brigada Militar e para a Polícia Civil em Gramado, quanto para o Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em Porto Alegre. O investimento efetuado pela Prefeitura de Gramado é de R$ 504 mil.

Locais das 35 novas câmeras

Praça Isaías Elias de Moura, no bairro Moura (3 câmeras)

Complexo Ernesto Volk, no bairro Piratini (3 câmeras)

Vila Olímpica, no bairro Várzea Grande (3 câmeras)

Praça do Loteamento Altos da Viação Férrea no bairro Várzea Grande (3 câmeras)

Cruzamento das ruas Emílio Leobet e Dartagnan de Oliveira, no bairro Avenida Central (3 câmeras)

Corpo de Bombeiros, no bairro Centro (4 câmeras)

Cruzamento das ruas João Benetti Sobrinho com Prefeito Waldemar Frederico Weber, no bairro Mato Queimado (3 câmeras)

RS-235, próximo à Polícia Rodoviária, no bairro Planalto (2 câmeras)

Lago Negro, no bairro Planalto (4 câmeras)

Cruzamento da RS-115 com Rua Faustino Rissi, no bairro Várzea Grande (4 câmeras)

Sociedade Independente da Serra Grande, no bairro Várzea Grande (3 câmeras)

Locais das seis novas câmeras LPR

RS-235, próximo à Polícia Rodoviária, no bairro Planalto (2 câmeras)

Lago Joaquina Rita Bier, no bairro Planalto (2 câmeras)

RS-235, na saída para Canela (2 câmeras)