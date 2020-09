A arte de poder ouvir

Continua depois da publicidade

Certamente você já ouviu a frase “Falar é uma necessidade, escutar é uma arte” … do pensador Johann Goethe. Refletindo sobre isso, pensamos sobre a grande importância da comunicação nas relações humanas, e para que ela aconteça duas vias devem fluir perfeitamente: a da fala e da audição.

Nossa audição já está desenvolvida antes mesmo do nosso nascimento, por volta do quinto mês de gestação, nos acompanhará e será fundamental por toda a vida, nos auxiliando nas mais diversas percepções de mundo.

O sistema auditivo e sua anatomia fazem parte de uma engrenagem perfeita, complexa, porém bastante delicada. Desta forma com o passar dos anos vários fatores podem interferir neste funcionamento causando assim uma perda de audição.

As perdas auditivas ocorrem por doenças na orelha média, exposição à ruído ou medicações, podem ser idiopáticas (sem causa conhecida) e também devido ao envelhecimento das células auditivas que se inicia por volta dos 55 anos. Chamamos de presbiacusia a perda auditiva ocasionada pela idade.

Neste tipo de perda ocorre a diminuição da percepção de sons mais agudos e conseqüentemente dificuldades de compreensão da fala, principalmente em ambientes ruidosos, além disso, o zumbido também pode atrapalhar nesta compreensão.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 466 milhões de pessoas no mundo todo tem algum tipo de perda auditiva incapacitante. Destes (432 milhões de adultos e 34 milhões de crianças). Além disso, uma pessoa pode levar até 10 anos entre o início dos sintomas e a procura pelo tratamento adequado.

A privação auditiva impacta negativamente nos mais variados aspectos emocionais e sociais. O déficit auditivo pode desencadear ou agravar casos de depressão, uma vez que é agente inibidor das relações sociais, criando um isolamento entre o idoso e seus familiares além do círculo de amizades devido às dificuldades encontradas para o entendimento da fala.

À medida que aumenta a expectativa de vida, mais recursos e inovações tecnológicas acompanham este crescimento com objetivo de promover um envelhecimento saudável, confortável e principalmente com qualidade de vida para a população idosa. No caso da perda de audição, é fundamental que já no início dos sintomas, seja solicitada ajuda de um profissional adequado, no caso o otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo.

O mundo pode estar se modernizando em muitos aspectos, mas é fato que ouvir bem e qualidade de vida jamais sairão de moda.

Priscilla Machado Toledo

Fonoaudióloga • Especialista em Audiologia