Canela – Brigada Militar prende responsável por roubo a residência

Criminoso é foragido do sistema prisional e possui antecedente pelo crime

Na tarde de quinta-feira (10), por volta das 17h30, a Brigada Militar de Canela recebeu ligação, via 190, informando sobre um roubo que estava ocorrendo na Rua Dona Carlinda, no centro. Conforme relatado, um homem armado com uma faca estava ameaçando as moradoras do local.

A guarnição da Força Tática fez contato com a vítima, de 56 anos, que repassou as informações e características do suspeito. Os Policiais Militares visualizaram e abordaram o acusado na Rua Augusto Pestana.

Com o autor foi encontrado a faca utilizada no crime. Ele tentou mentir sua identificação, dando o nome dos irmãos, por duas vezes, até que repassou o nome verdadeiro, sendo constado que estava foragido do sistema prisional desde julho deste ano.

O homem de 40 anos, vasta ficha criminal por furtos, receptação, roubos (entre eles a pedestre, a residência e casa lotérica) homicídio tentado.

Reconhecido pela vítima, o criminoso foi preso em flagrante.

Foto: Reprodução/1º BPAT