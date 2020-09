Brigada Militar realiza operação em Canela

Continua depois da publicidade

Na noite de sexta-feira (11), a Brigada Militar realizou uma operação em Canela em diversos pontos do município, com o objetivo coibir e reprimir as ocorrências de tráfico de drogas, roubos, furtos, ainda identificação de foragidos da justiça e apreensão de armas.

Ao longo da noite foram realizadas abordagens em bares e barreiras policiais. Além do efetivo da BM de Canela e das guarnições da Força Tática, do 1º BPAT, participaram das ações Policiais Militares do batalhão de Choque (4º BPChoque), de Caxias do Sul.

Ao todo foram abordadas 256 pessoas e fiscalizados 137 veículos. Foram confeccionadas 27 autuações de infrações de trânsito e 09 veículos recolhidos.

PRISÃO DE MOTORISTA EMBRIAGADO

Em uma das barreiras policiais, por volta das 21 horas, na Rua Homero Pacheco, no Bairro Canelinha, a guarnição realizou sinal de abordagem e parada com gestos para o veículo GM Corsa, placas de São Francisco de Paula, porém o condutor desobedeceu as ordens, ainda acelerou, quase atropelando os Policiais Militares e fugindo do local.

Foi realizado acompanhamento, sendo que o carro seguiu em alta velocidade, sendo somente possível abordá-lo na rua Pedro Alvares Cabral. O veículo estava com o licenciamento vencido, e o condutor de 27 anos, antecedentes por furto e fuga do local do acidente, apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

Foi oferecido o teste do etilômetro, que resultou 0,41mg/l. Dentro do veículo foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica, parcialmente consumida. O autor que também não possui carteira de habilitação (CNH) foi preso e conduzido a delegacia para registro.

DESOBEDIÊNCIA DE PRISÃO DOMICILIAR

Por volta das 22h45, também no Bairro Canelinha, na Rua Pinheiro Machado, foi abordado o indivíduo de 38 anos, conhecido das guarnições por seus antecedentes criminais por furto e roubos.

Em consulta ao sistema foi constatado que ele estava em prisão domiciliar, e não poderia estar na rua naquele horário. Ele foi preso e conduzido a delegacia para registro.

Foto: Reprodução/1º BPAT